Diputación disminuye reparto de agua potable en 2025, con 2.398.000 litros

Miércoles, 10 Septiembre 2025 15:28

Los camiones cisterna de la Diputación provincial de Soria han repartido hasta la primera semana de septiembre, concretamente hasta el 7 del mes, un total de 2.398.000 litros de agua potable, lo que supone un descenso del 55 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando en estas mismas fechas ya se habían repartido 4.364.000 litros.

La principal causa para suministrar agua es por las averías surgidas en la red de abastecimiento, que suman un total de 1.778.000 litros, seguidas de la falta de agua, que supone 420.000 litros, la combinación de falta y avería en abastecimiento supone 172.000 litros, y por último la mala calidad del agua existente, ha ocasionado el reparto de 28.000 litros.

Encabeza el reparto las instalaciones de la Playa Pita, por avería, que ha necesitado 521.000 litros de agua, seguidas del municipio de Medinaceli con 473.000 litros, y en tercer lugar el Camping de Ucero con 200.000 litros, ambos también por avería.

Le siguen los municipios de Ventosa de San Pedro, que ha necesitado 134.000 litros por falta y avería, Cañamaque 125.000 litros por falta, Alconaba con 122.000 litros por falta y Valdelagua del Cerro con 109.000 litros por avería.

El municipio de Garray ha necesitado de 81.000 litros por avería, Torralba del Moral y Villabuena han necesitado de 57.000 litros por avería, y Sauquillo de Alcazar 50.000 litros, por la caída de un rayo en su depósito.

Golmayo para Camaretas 45.000 litros, Torrevicente, Los Rábanos y Pinilla del Campo 38.000, Trévago, 36.000, Tozalmoro 32.000, Judes, Berlanga de Duero y la base naútica el Calar 24.000, Taniñe 23.000, Miranda de Duero, Noviales y Fuensaúco 22.000, Torreandaluz 19.000, Fuentetecha 12.000, La Cuesta y Santiuste 11.000 litros.

Tres municipios han necesitado agua por la mala calidad de la existentes, concretamente son Aldea de San Esteban 19.000 litros, Barca 5.000 y Nolay 4.000 litros.

Hasta la fecha un total de 31 municipios e instalaciones turísticas o deportivas han necesitado del suministro de agua que realiza la Diputación provincial de Soria a través de sus camiones cisterna, dependientes del servicio de Vías y Obras de la institución provincial.