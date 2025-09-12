ASFOSO inicia selección de proyectos para laedición soriana de Aula RECONECTA
Aula RECONECTA ha iniciado el proceso de selección de las iniciativas emprendedoras presentadas para la edición soriana, que se celebra entre este viernes y el próximo lunes en la sede de la Asociación Forestal de Soria (ASFOSO), entidad que forma parte del proyecto RECONECTA.
Este programa de formación gratuito está dirigido a personas con interés en emprender en el medio rural, especialmente en torno al sector forestal y medioambiental.
La convocatoria ha despertado el interés de una quincena de emprendedores.
De entre todas estas propuestas se seleccionará un máximo de diez para su desarrollo y mentoría.
Estas dos jornadas presenciales previas para la selección de iniciativas son coordinadas y dirigidas por un equipo especializado en el desarrollo de iniciativas de emprendimiento.
Junto al equipo coordinador de Aula RECONECTA de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSI-UPM), Carmen Avilés y Alberto Palacios, participa el creador de la metodología GrassHopper, José Manuel Almansa.
El taller de este viernes se ha centrado en las necesidades no resueltas y ha estado dirigido por Almansa.
En él los emprendedores han podido identificar los problemas reales del entorno y convertirlos en oportunidades de innovación con la metodología GrassHopper.
La jornada del lunes se centrará en un hackathon, una oportunidad para validar las ideas mediante dinámicas de ideación, prototipado y comunicación para dar una solución real para el entorno de cada proyecto.
Formación, mentorización y desarrollo de ideas rurales
Aula RECONECTA ofrece una formación completa de 260 horas distribuidas en tres fases: inspiración emprendedora, formación con mentores y expertos, y una jornada final de presentación de proyectos en Soria.
El objetivo es acompañar a los participantes desde la idea inicial hasta la consolidación de una propuesta viable, con una clara orientación hacia la innovación, la sostenibilidad y el arraigo en el territorio.
Con esta nueva edición, el proyecto RECONECTA sigue apostando por reactivar el territorio a través del emprendimiento rural, fomentando nuevas formas de vida conectadas con la naturaleza y la gestión sostenible del paisaje.
El proyecto está coordinado por la Asociación Forestal de Soria (ASFOSO) en colaboración con la Fundación Global Nature, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA Aragón) y el Ayuntamiento de Cuenca, a través del proyecto Urban Forest Innovation Lab (UFIL). Cuenta además con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.