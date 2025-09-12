ASFOSO inicia selección de proyectos para laedición soriana de Aula RECONECTA

Viernes, 12 Septiembre 2025 13:02

Aula RECONECTA ha iniciado el proceso de selección de las iniciativas emprendedoras presentadas para la edición soriana, que se celebra entre este viernes y el próximo lunes en la sede de la Asociación Forestal de Soria (ASFOSO), entidad que forma parte del proyecto RECONECTA.

Este programa de formación gratuito está dirigido a personas con interés en emprender en el medio rural, especialmente en torno al sector forestal y medioambiental.

La convocatoria ha despertado el interés de una quincena de emprendedores.

De entre todas estas propuestas se seleccionará un máximo de diez para su desarrollo y mentoría.

Estas dos jornadas presenciales previas para la selección de iniciativas son coordinadas y dirigidas por un equipo especializado en el desarrollo de iniciativas de emprendimiento.

Junto al equipo coordinador de Aula RECONECTA de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSI-UPM), Carmen Avilés y Alberto Palacios, participa el creador de la metodología GrassHopper, José Manuel Almansa.

El taller de este viernes se ha centrado en las necesidades no resueltas y ha estado dirigido por Almansa.

En él los emprendedores han podido identificar los problemas reales del entorno y convertirlos en oportunidades de innovación con la metodología GrassHopper.

La jornada del lunes se centrará en un hackathon, una oportunidad para validar las ideas mediante dinámicas de ideación, prototipado y comunicación para dar una solución real para el entorno de cada proyecto.

Formación, mentorización y desarrollo de ideas rurales

Aula RECONECTA ofrece una formación completa de 260 horas distribuidas en tres fases: inspiración emprendedora, formación con mentores y expertos, y una jornada final de presentación de proyectos en Soria.

El objetivo es acompañar a los participantes desde la idea inicial hasta la consolidación de una propuesta viable, con una clara orientación hacia la innovación, la sostenibilidad y el arraigo en el territorio.

Con esta nueva edición, el proyecto RECONECTA sigue apostando por reactivar el territorio a través del emprendimiento rural, fomentando nuevas formas de vida conectadas con la naturaleza y la gestión sostenible del paisaje.

El proyecto está coordinado por la Asociación Forestal de Soria (ASFOSO) en colaboración con la Fundación Global Nature, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA Aragón) y el Ayuntamiento de Cuenca, a través del proyecto Urban Forest Innovation Lab (UFIL). Cuenta además con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.