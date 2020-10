ASAD pide que mayores no vuelvan a quedar fuera del sistema

Jueves, 01 Octubre 2020 17:38

La Asociación Soriana de Atención a la Dependencia (ASAD) ha solicitado este jueves a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España que garanticen, con o sin pandemia, la inclusión de las personas mayores en el sistema sanitario.

ASAD se ha sumado al manifiesto del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS), del que forma parte, solicitando a las administraciones que realmente se cumpla el Cuarto Estado de Bienestar, corrigiendo la falta de acceso en igualdad de condiciones a la Sanidad Pública Universal, la carencia de financiación para la atención a las personas y la visión sesgada y paternalista de la edad.

En representación de las personas más vulnerables, ASAD y CEAPS reclaman en primer lugar dignidad financiera, con una partida concreta a la aplicación de la Ley de Dependencia en los Presupuestos Generales del Estado que ahora se debaten.

Los cuidadores profesionales consideran que el envejecimiento es una responsabilidad social y como tal, las administraciones tienen que garantizar, dentro del Estado de Bienestar, un presupuesto estable para dotar de atención suficiente.

En Europa la media de gasto público en esta materia es del 7 por ciento, mientras que en España es del 0’5 por ciento. Si se llegase al 2 por ciento, y se cumpliese la Ley de Financiación de la Norma que dicta que las Comunidades Autónomas y el Estado deben financiar los servicios al 50 por ciento se lograría dotar de mayor calidad la atención, tanto residencial, como a domicilio y en centros de día, e incrementar la intensidad y los ratios de personal, que determina la propia administración.

En segundo lugar, ASAD se ha sumado a la petición de dignidad sanitaria ya que una de las conclusiones que se pueden obtener de la pandemia es que no existía una real y verdadera coordinación entre el sistema social y sanitario y que a las personas, por el hecho de vivir en una residencia, se las ha discriminado.

Por ello, ASAD y CEAPS han pedido que se tomen medidas reales y definitivas que pasen por que cada centro tenga acceso a la historia clínica, que los servicios médicos de los centros tengan contacto constante con la atención primaria, con quien deben tener un profesional de referencia y que las personas, cuando por su enfermedad lo requieran, sean derivados a servicios específicos.

La Dignidad Social es la tercera reclamación para mejorar la calidad de vida de los mayores. Entender que las personas mayores no son un conjunto, sino personas con nombres y apellidos por lo que es necesario cuidar la imagen de las personas mayores y no vulnerar sus derechos con la emisión de imágenes que dañan su sensibilidad al igual se realiza con el resto de sectores vulnerables y ofrecer una imagen real y no paternalista.