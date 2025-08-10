La campaña agrícola en Soria, marcada por récord histórico de superficie afectada por pedrisco

Domingo, 10 Agosto 2025 16:57

La campaña agrícola de este año ha estado marcada por un récord histórico en la superficie afectada por siniestros de pedrisco, con un total de 80.000 hectáreas siniestradas en la provincia, de las que 60.000 corresponden a cultivos de cereal, según ha valorado la Unidad de Agricultura de la Subdelegación del Gobierno en Soria.

La comarca de Almazán ha sido la más perjudicada, mientras que la menos afectada ha sido la de Tierras Altas.

El daño medio registrado ha sido del 40 por ciento en parcelas de cebada y del 30 por ciento en las de trigo, con rendimientos muy por debajo del potencial asegurado: en cebada, 2.320 kg/ha frente a un potencial de 4.000 kg/ha; en trigo, 2.800 kg/ha frente a 4.000 kg/ha; en centeno, 2.360 kg/ha frente a 3.600 kg/ha; en avena, 2.000 kg/ha frente a 2.700 kg/ha; en triticale, 2.560 kg/ha frente a 3.500 kg/ha; y en colza, 1.270 kg/ha frente a 2.500 kg/ha.

En este contexto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación concede subvenciones para la suscripción de seguros agrarios, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados.

Este Plan contempla los distintos porcentajes de subvención que corresponden a agricultores, ganaderos, acuicultores o productores forestales que aseguren su producción, establece los criterios de preferencia en la asignación de ayudas y determina los riesgos que serán cubiertos.

La contratación de estos seguros resulta fundamental para paliar las consecuencias económicas derivadas de fenómenos meteorológicos adversos como el pedrisco, que ha tenido un fuerte impacto en la provincia durante esta campaña.

Seguimiento de cultivos e infraestructuras

Otro ámbito clave del trabajo ha sido la ejecución de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos en España (ESYRCE).

Este estudio anual permite conocer con precisión el uso del suelo agrícola y las producciones del campo. Se efectúa el trabajo de campo de los cinco segmentos encomendados, para posteriormente llevarse a cabo el estudio comparativo entre la encuesta ejecutada por la Unidad de Agricultura y la realizada por los técnicos de Agroseguro.

En 2025, esta Unidad de la Subdelegación del Gobierno tiene encomendada la realización de la encuesta en unas 200 fincas repartidas en cinco zonas de la provincia: La Hinojosa, Ciruela/Casillas de Berlanga, Arcos de Jalón/Aguilar de Montuenga, Miñana y Castilruiz/Añavieja. Abarcan aproximadamente 250 hectáreas.

Silos

Por otra parte, se ha mantenido la colaboración con el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) en la supervisión y control de los silos de la Red Básica ubicados en la provincia: Almazán, Aliud, Coscurita y La Rasa.

Hasta la fecha se han realizado las inspecciones correspondientes a los de Coscurita y La Rasa, y se informa de que la subasta pública celebrada en diciembre de 2024 para estas unidades de almacenamiento quedó desierta.

Información y apoyo en situaciones excepcionales

La Unidad de Agricultura ha jugado un papel esencial en la información a agricultores y ganaderos sobre ayudas extraordinarias habilitadas como respuesta a fenómenos externos que han afectado al sector.

En particular, se ha canalizado información sobre compensaciones por el aumento del coste de los fertilizantes, ayudas específicas a sectores ganaderos vulnerables, subvenciones para tierras de cultivo de secano afectadas por la sequía y apoyos derivados del impacto económico de la guerra en Ucrania.

También se han emitido cinco informes técnicos a petición del Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, en el marco de procedimientos de evaluación de impacto ambiental, y se han elaborado de forma periódica los informes de coyuntura territorial agraria y los relativos a fenómenos meteorológicos adversos cuando ha sido necesario.