Diputación destina más de 200.000 euros en ayudas para impulsar medio rural

Lunes, 11 Agosto 2025 11:07

La Diputación provincial ha destinado 219.000 euros en ayudas, dentro del Plan Soria 2025, con el objetivo de impulsar el medio rural.

Esta mañana se ha celebrado la Junta de Gobierno Local, presidida por la vicepresidenta María José Jiménez, en la que se han aprobado diversas resoluciones de ayudas incluidas en el Plan Soria 2025, destinadas a apoyar a farmacias rurales, a la creación y puesta en marcha de servicios en el medio rural, al comercio ambulante de alimentación y a la contratación temporal de desempleados para trabajos forestales.

En la línea de apoyo a las farmacias rurales, se han concedido un total de 28 subvenciones por un importe global de 40.000 euros: 24 farmacias recibirán 1.500 euros cada una, al estar situadas en municipios de menos de 500 habitantes, y 4 farmacias recibirán 1.000 euros cada una, al encontrarse en localidades de entre 500 y 1.000 habitantes.

Dos solicitudes han sido desestimadas por no cumplir con las bases y tener el domicilio fiscal fuera de la provincia.

En la línea de creación y puesta en marcha de establecimientos y servicios rurales, conocidos como multiservicios, se recibieron 5 solicitudes, de las que se han aprobado tres: Ayuntamiento de Fuentearmegil para el barrio de Zayuelas, con una subvención de 24.815,78 euros (70% de la inversión admitida); Entidad Local Menor de Aguilera, con 34.999,98 euros (70% de la inversión admitida); y Ayuntamiento de Almarza para el barrio de Espejo de Tera, con 10.184,24 euros (37,56% de la inversión admitida por falta de crédito presupuestario). Se ha denegado la solicitud del Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz para el barrio de Villávaro por falta de crédito presupuestario y se ha aceptado el desistimiento presentado por el Ayuntamiento de Golmayo.

En cuanto a las ayudas al comercio ambulante de alimentación, incluidos los fabricantes de pan, se han concedido 23 subvenciones de 2.500 euros cada una, por un importe total de 57.500 euros, destinadas a subvencionar las cuotas de la Seguridad Social de trabajadores autónomos del sector.

Asimismo, la Junta de Gobierno ha aprobado la concesión de ayudas a cinco municipios para la contratación temporal de desempleados inscritos en el Servicio Público de Empleo, con el fin de realizar trabajos de limpieza y preparación de montes resinables de titularidad municipal.

El periodo de contratación abarcará desde el 15 de noviembre de 2025 hasta el 1 de marzo de 2026, y cada contrato estará subvencionado al 50% por la Diputación, con un máximo de 2.000 euros por contrato, correspondiendo el resto al ayuntamiento. El importe máximo de la subvención es de 33,34 euros diarios.

El presupuesto total concedido en esta línea asciende a 52.000 euros, de los 60.000 contemplados en el presupuesto, repartidos entre los municipios de Tardelcuende, Bayubas de Abajo, Berlanga de Duero, Quintana Redonda y Almazán. Además, la Diputación anticipará el 50% de la ayuda, lo que supone un total de 26.000 euros entregados de forma inmediata a los beneficiarios.

En conjunto, la Junta de Gobierno Local ha aprobado ayudas por un importe total de 219.495,99 euros, que contribuirán a mantener y mejorar servicios esenciales en el medio rural, impulsar la actividad económica y favorecer el empleo en la provincia de Soria.

En otro orden de cosas, la Diputación de Soria ha aprobado las aportaciones sellado 4º vaso del CRT de Golmayo, primer trimestre 2025.

Con carácter trimestral, el Consorcio remitirá a cada una de las entidades consorciadas una liquidación de las cantidades a ingresar según las toneladas vertidas en el vaso 4º, a razón de 3,03 euros/tonelada:

Diputación: 5.990,36 toneladas x 3,03 euros: 18.150,79 euros

Ayuntamiento Soria; 4.756,52 toneladas x 3,03 euros: 14.412,25 euros

La Diputación de Soria ha aprobado ingresar al Consorcio la cantidad de 18.150,79 euros, correspondiente al primer semestre de 2025, para el sellado del 4º vaso.

Por último, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de obra para la ejecución de cuñas de ensanche, riego bicapa y sellado de la carretera provincial SO-P-5225, en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 0,000 y 4,270, que conecta la SO-P-5022 con la SO-P-5018 en Garrocha del Obispo.

El proyecto, redactado por los ingenieros del Servicio de Vías y Obras, cuenta con un presupuesto de 390.000 euros y se procede a la licitación de la obra.