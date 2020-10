El PSOE se interesa por avances en ayudas para desescombros

Jueves, 01 Octubre 2020 14:48

El Grupo de Diputados socialistas se ha interesado en la Comisión de Planes Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del Territorio por la moción que presentaron en el último pleno de subvenciones para desescombrar ruinas de edificios municipales.

En aquella sesión se comprometió a que esta línea se estudiaría en una comisión y por ello, los socialistas han preguntado si se está avanzando en este expediente.

“Pedimos que se aclaren los miembros del cuatripartito en qué comisión debe debatirse”, ha señalado el diputado socialista Martín Navas.

La presidenta de Planes entiende que tiene que ser en ésta mientras que el vicepresidente Primero sostiene que “por no retirar la moción en aquel pleno no se ha empezado a trabajar, por ello, "los socialistas demandamos que se pongan de acuerdo porque los alcaldes de la provincia necesitan una solución para las ruinas y desescombros".

Desde el PSOE se reclamó una convocatoria de subvenciones para desescombrar y acondicionar inmuebles municipales con población inferior a 1.000 habitantes.

La propuesta era que estuvieran dotadas con 200.000 euros distribuidos a partes iguales entre ayuntamientos y particulares.

Con esta línea se respondería los problemas que tienen los municipios con los numerosos inmuebles que están en estado de ruina.

Plan Soria

Además, el Grupo de Diputados Socialistas ha vuelto a mostrar su preocupación sobre las últimas declaraciones del presidente sobre el Plan Soria, “una vez más constatamos que se perdió la anualidad del Plan 2019 y es muy probable que se pueda perder la de 2020 a la vista de lo que se está trasladando en los medios de comunicación”.

El diputado Martín Navas ha estimado que las convocatorias que han salido en esta legislatura del Plan Soria corresponden a los fondos de 2017 y 2018 conseguidos bajo el mandato socialista, “sin que en 2019 se hayan llegado ningún fondo de la Junta de Castilla y León del Plan Soria a esta Diputación.

"Hoy vemos con preocupación cómo en la Comisión de Hacienda se dan de baja partidas del presupuesto de 2020 lo que nos deja entrever que tampoco existe previsión que esta anualidad llegue a materializarse”, ha criticado.

En este sentido, Navas se ha referido a la poca voluntad política y la inacción que está mostrando el equipo de Gobierno con el Plan Soria.

“No puede basarse el Sr Serrano en la no justificación de las anualidades de 2017 y 2018 para no exigir a la Junta, de su mismo color político, el cumplimiento de los compromisos para 2019 y 2020. Resulta evidente que si la excusa es la no justificación no se sostiene, porque sin justificar el 2017 se pudieron adjudicar los fondos del 2018”.

Los socialistas insisten en que no se precisa qué ley superior contempla que no se puede dar una subvención directa que aparece en el plan; un ejemplo de esta situación se encuentran en los propios Planes Provinciales, según ha explicado el técnico los ayuntamientos sorianos que no han justificado la anualidad pasada de 2019 sí que han podido percibir la anualidad de 2020.