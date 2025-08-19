El "DNI Exprés", premiado por su innovación en la gestión pública

Martes, 19 Agosto 2025 15:25

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha concedido el Premio a la Innovación en la Gestión Pública a la División de Documentación de la Policía Nacional por la práctica "DNI Exprés", implentado en la Comisaría de Soria hace casi un año.

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado sábado, 16 de agosto, la Orden TDF/915/2025, de 6 de agosto, por la que se conceden los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública, en su XVIII edición.

Entre otros premios y en cumplimiento de lo previsto en las bases reguladoras del programa de reconocimiento del marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, y vista la propuesta elevada por el jurado de los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública, se acordó conceder el premio a la Innovación en la Gestión Pública a la División de Documentación de la Policía Nacional por la práctica "DNI Exprés".

La Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Soria implementó este servicio el pasado mes de noviembre de 2024, incardinándose dentro del Plan de Identidad Digital desarrollado por el Ministerio del Interior con el objetivo de mejorar la eficacia y eficiencia de la Administración Pública.

De este Plan destaca especialmente el Módulo de Expedición Múltiple, también llamado «DNI Exprés», el cual pretende agilizar el proceso de expedición de DNI y la atención a los ciudadanos.

El «DNI Exprés» es un puesto de renovación que cuenta con dos cabinas para los ciudadanos, y una para el funcionario de la Unidad de Documentación que opera el sistema.

Cada módulo permite la captura de los datos biométricos del titular del documento (fotografía y huella), y dispone de una pantalla que guía al usuario en el proceso de expedición.

Estos módulos permiten la renovación simultánea de documentación de dos personas manteniendo la privacidad de los usuarios.

La fotografía

Un aspecto importante de este tipo de renovación documental es que la fotografía del titular se toma en estos módulos, por lo que el ciudadano, si cumple con los requisitos de este tipo de renovación, no necesita llevar fotografías.

Este hecho aumenta la seguridad en la expedición del documento, descartando cualquier duda sobre la veracidad de la imagen del titular.

Por otra parte, el nuevo sistema permite la toma de datos biométricos del titular; y también permite personalizar la contraseña de acceso a los certificados electrónicos almacenados en el chip del documento.

Este sistema permite ganar en agilidad y seguridad, es fácil de utilizar y mucho más rápido.

Requisitos para utilizar este nuevo sistema de renovación.

La renovación del Documento Nacional de Identidad por el servicio del «DNI Exprés» se podrá realizar siempre que se cumplan los siguientes requisitos

- Portar de manera física el DNI a antiguo.

- Que la expedición del nuevo DNI no requiera ningún tipo de datos (dirección, apellidos…)

- Que el Chip del antiguo DNI esté en buen estado, para poder acceder a sus datos.

No es posible realizar expediciones de DNI en el Módulo de Expedición Múltiple en los casos de pérdida o sustracción (al no portar de manera física el DNI), primera inscripción o si las impresiones dactilares no se leen de manera correcta.