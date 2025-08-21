Agroseguro abona casi 94 millones en indemnizaciones por pedrisco en cosecha cerealista

Jueves, 21 Agosto 2025 20:38

Agroseguro ha continuado pagando durante agosto, semana tras semana, las indemnizaciones correspondientes a los siniestros registrados en la cosecha 2025 de cultivos herbáceos, principalmente por tormentas de pedrisco en explotaciones de cereal de invierno.

En concreto, con lo que se ha abonado hoy, se alcanzan los 93,7 millones de euros por siniestros registrados en estos cultivos, lo que ya supone el 80,6% de la estimación para el total de la línea y por todos los riesgos ocurridos.

La cantidad más elevada de los pagos realizados (36,8 millones) corresponde a productores asegurados en Castilla y León.

Agroseguro continuará con el pago del resto de las indemnizaciones a lo largo de las próximas semanas.

Cultivos herbáceos Comunidad Autónoma Total abonado a 21 de agosto de 2025 (millones de euros) Castilla y León 36,8 Aragón 21,5 Castilla-La Mancha 17,3 Cataluña 6,8 Navarra 2,5 La Rioja 2,5 Andalucía 2,3 Comunidad de Madrid 1,5 Otras Comunidades 2,5 Total 93,7

Pagos en otras líneas de seguro

Esta semana, además, se continúan abonando indemnizaciones a productores asegurados en otras líneas de seguro, como frutales (10,4 millones) y hortalizas (3,2 millones), así como 3 millones de euros en el conjunto de los seguros pecuarios.

En total, hoy jueves se abonan más de 27 millones de euros en indemnizaciones.