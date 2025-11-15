Teresa Ruiz Bonilla celebra su centenario en su Ágreda natal

Teresa Ruiz Bonilla ha celebrado en su localidad natal de Ágreda sus cien años de vida arropada por familiares y vecinos.

La Diputación provincial, a través de las CEAS, le ha hecho entrega del pergamino que contiene el acta de su nacimiento y de una placa conmemorativa en un homenaje al que se ha sumado el ayuntamiento de la villa agredeña cuyo alcalde le ha entregado de un ramo de flores.

Ágreda ha celebrado este mediodía el cumpleaños de una de sus vecinas más longevas, de Teresa Ruiz Bonilla, que nació en Ágreda el día 11 de noviembre de 1925, hace un siglo y unos días de su nacimiento.

A la eucarística celebrada en su honor han asistido medio centenar de familiares y vecinos de la villa agredeña.

Hija de Victoria Bonilla y Juan Ruiz Molero, que fue alcalde de Ágreda y sacristán de la Concepción, la centenaria era la más pequeña de los seis hijos e hijas que tuvieron sus padres.

Sus hermanos eran Juan, Manolo, Jesús y José, y sus hermanas Felipa y María.

Gran parte de su vida ha transcurrido en Ágreda, donde fue al colegio del Sagrado Corazón “Hijas de la Caridad”.

Después, se trasladó, junto a su hermano, que era sacerdote, a la Cueva de Ágreda.

Más adelante, regresó a su pueblo, acompañando a su hermano, que hacía las funciones de coadjutor en la parroquia de los Milagros, y en sus diversos destinos como Valdelagua del Cerro y Bulbuente.

Tras estos destinos, y después del fallecimiento de su hermano, volvió de nuevo a Ágreda compartiendo domicilio con su hermana Felipa, su cuñado Hilario y sus sobrinos.

Posteriormente, comenzó a trabajar en la residencia Sor María de Jesús, donde desempeñó varios puestos hasta su jubilación.

En la actualidad, vive a medio camino entre Zaragoza y Ágreda, junto a sus dos sobrinas, Lourdes y María Teresa.

Teresa nunca se casó, dedicando su vida a cuidar de la gente que más lo necesitaba, tanto en su labor de acompañamiento con su hermano, como también en su trabajo en la residencia de Ágreda.

A nuestra agraciada le gusta la literatura y hacer ganchillo, pero, sobre todo, le encanta la música y los actos de voluntariado.

Desde su juventud, ha participado en los coros parroquiales, así como en actividades de Cáritas parroquial. Tal es su creencia y fe, que escucha misa diaria y reza el rosario utilizando las nuevas tecnologías.

Teresa es una mujer alegre, cariñosa, de carácter afable y tranquilo, a la que le gusta estar pendiente de los demás y que disfruta de la compañía de su familia.

Su gran espíritu altruista, su solidaridad y su labor de ayuda y cuidado a los que más lo necesitaban, así como el amor a su pueblo de toda la vida, quizás sean el gran secreto de su longeva y excepcional vida.

¡Muchas felicidades, Teresa, ¡y que cumplas muchos más!