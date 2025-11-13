Ólvega acoge en diciembre el Campeonato de España de Mushing con 350 participantes

Ólvega volverá a convertirse en la capital nacional del mushing con la celebración del Campeonato de España de Sprint y Media Distancia, que tendrá lugar los próximos 6 y 7 de diciembre en el circuito de San Marcos.

La cita reunirá a alrededor de 350 participantes procedentes de toda España, consolidando a la localidad soriana como una de las sedes de referencia de este deporte.

Las carreras se desarrollarán ambos días entre las 08:00 y las 13:30 horas, con pruebas de canicross, bicicleta, patín y equipos de hasta ocho perros, que ofrecerán un gran espectáculo tanto para los aficionados como para el público local.

Más allá de la competición, el campeonato contará con una completa programación complementaria.

El sábado, a las 19:00 horas, la reconocida deportista Olga Álvarez ofrecerá una charla divulgativa sobre el mushing, abierta a todos los vecinos y curiosos que deseen conocer más sobre esta práctica.

El domingo, a partir de las 13:30 horas, se celebrará una competición infantil, en la que los niños y niñas de 0 a 10 años podrán participar corriendo junto a sus perros o en su defecto sus peluches en un pequeño circuito de 200 metros.

Las inscripciones pueden realizarse a través del canal de WhatsApp del Ayuntamiento de Ólvega.

Un entorno idóneo para el mushing

Los organizadores han destacado la idoneidad del circuito de San Marcos para albergar una cita de estas características. Ólvega ha sido escenario desde 2011 de hasta diez competiciones nacionales e internacionales, incluido un Campeonato del Mundo, gracias a sus excelentes condiciones naturales.

Representación soriana y opciones de medalla

La provincia de Soria estará magníficamente representada con cinco mushers locales: Jorge García, Javier Ruiz, Joseba Santamaría, Sara Rodríguez y Abraham Gil.

Todos ellos cuentan con una amplia trayectoria en la disciplina y llegan con ambición a la cita.

“Esperamos conseguir entre dos y tres medallas”, ha afirmado García, quien confía en que los representantes sorianos estén entre los mejores del país.

Impacto económico y turístico

El campeonato supondrá además un importante impulso económico para Ólvega y su entorno.

Los mushers llegarán acompañados de sus equipos y familias, lo que hará que los alojamientos y restaurantes locales cuelguen el cartel de “lleno” durante el fin de semana.

La alcaldesa de Ólvega, Elia Jiménez, ha destacado la repercusión positiva del evento: “Esta prueba beneficia a todo el municipio y también a otras localidades cercanas, incluida Soria capital. La presencia de deportistas durante todo el año, que vienen a entrenar a nuestros circuitos, genera riqueza e impulso turístico para la zona”.

Con el respaldo de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) y el compromiso del Ayuntamiento de Ólvega, la localidad se prepara para vivir un fin de semana de deporte, naturaleza y emoción, reafirmando su posición como uno de los grandes referentes del mushing en España.