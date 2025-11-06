Recuerdo y Dignidad imparte en Ágreda taller "Excavando en la Memoria"

Jueves, 06 Noviembre 2025 08:40

La asociación memorialista soriana Recuerdo y Dignidad organiza este viernes en Ágreda el taller “Excavando en la Memoria”.

El objetivo de este taller, que se realizará el viernes 7 de noviembre a las 19:00 horas en el salón de actos del Palacio de los Castejón, es acercar a la población, especialmente a los adolescentes, el concepto de memoria reparadora.

Se trata de promover la cultura de la paz y el respeto a los derechos humanos y ofrecer un espacio de encuentro con las políticas de memoria, centrado en las exhumaciones, los lugares de memoria y la investigación sobre las violaciones de derechos humanos.

El taller se realizará en el Salón del Palacio de los Castejón y será dirigido por miembros de la Asociación Memorialista Soriana Recuerdo y Dignidad.

Durante la sesión se proyectará el documental “El ADN de la Memoria”, producido con apoyo del Gobierno de España, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

El film recoge testimonios de víctimas de la represión franquista, con especial atención al sufrimiento de las mujeres.

Son principalmente víctimas sorianas, pero podrían proceder de cualquier parte de España.

Así mismo, guardan relación con las persecuciones sufridas por personas inocentes en todo el mundo.

Tras la proyección se abrirá un coloquio para reflexionar sobre los temas tratados.

Entre los alumnos de Secundaria participantes se sortearán cuatro viajes a Salamanca (acompañados de padre o madre) para visitar el Centro Documental de la Memoria Histórica. Será el sábado, 29 de noviembre.