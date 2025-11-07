Ágreda celebra nueva edición de sus Jornadas Micológicas

Viernes, 07 Noviembre 2025 15:30

Ágreda celebrará sus Jornadas Micológicas del 11 al 16 de noviembre, una cita imprescindible para los amantes del mundo micológico, de la naturaleza y... la buena mesa.

Durante toda la semana, el Palacio de los Castejón será el centro neurálgico de la programación, con la Exposición Micológica abierta todos los días en horario de 10:00 a 19:00 horas, donde los visitantes podrán descubrir la gran variedad de especies del entorno.

El sábado 15 de noviembre las actividades se centrarán en la divulgación y la participación familiar.

A las 12:00 horas, los más pequeños podrán disfrutar del Taller Infantil “Conoce las setas del entorno y... ¡Crea tu propia seta!”.

A las 18:00 horas, el experto micólogo Alfonso Caamaño ofrecerá la charla “Descubre la exposición micológica”, donde compartirá sus conocimientos sobre las principales especies presentes en la exposición y su identificación.

El domingo 16 de noviembre, a las 10:30 horas, tendrá lugar la tradicional salida micológica guiada.

Los participantes aprenderán sobre la selección e identificación de setas en el entorno natural.

Además, a lo largo de las jornadas, bares y restaurantes de Ágreda ofrecerán tapas y menús micológicos.

Las Jornadas Micológicas de Ágreda 2025 combinan naturaleza, conocimiento, gastronomía y participación familiar, consolidándose como un referente en el calendario otoñal de la comarca.