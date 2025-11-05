La Junta anuncia inversión de 37 millones en Ólvega para construir 237 viviendas

Miércoles, 05 Noviembre 2025 17:18

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha firmado hoy con la alcaldesa de Ólvega, Elia Jiménez, el protocolo para el desarrollo de un Plan Regional de Ámbito Territorial (PRAT) para la construcción de 237 viviendas en la zona de 'Los Prados' de la localidad soriana.

Esta actuación, que será ejecutada por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL), forma parte del compromiso del Gobierno autonómico para favorecer el acceso a la vivienda asequible, fomentar la fijación de población en el medio rural y dotar a los municipios de una oferta residencial moderna, eficiente y sostenible.

Del mismo modo, las viviendas encuadradas en este PRAT forma parte del programa autonómico 'Emprendedores' para proporcionar vivienda en zonas rurales con intensa actividad industrial y demanda de hogar por las personas trabajadoras.

Las viviendas serán tanto en modalidad de venta como de alquiler, con preferencia para los jóvenes.

En concreto, los menores de 36 años tendrán un descuento del 20 % en el precio, asumido a partes iguales entre la Junta y la Diputación Provincial de Soria.

El PRAT ordena una superficie de más de 78.000 metros cuadrados de suelo edificable residencial en la zona de 'Los Prados', que albergará estas 237 viviendas.

Además de la superficie destinada a la construcción de casas, se generarán 13.000 metros cuadrados para equipamientos públicos y zonas verdes, y 39.000 metros cuadrados de viales, favoreciendo así una nueva zona de expansión de la ciudad de Ólvega.

El importe previsto de la inversión para urbanizar es de 7 millones de euros, a lo que se unirá la necesaria para la construcción de las viviendas, que superará los 30 millones de euros.

La previsión de plazos de inicio de tramitación del PRAT comienza este año; su aprobación por Orden de la Consejería se realizará antes del verano, para iniciar las obras de urbanización a finales del próximo año e iniciar la construcción de las viviendas de forma simultánea.

Licitación en marcha de más vivienda

Tras firmar el protocolo para el desarrollo del PRAT, el consejero ha visitado el terreno en la calle Fuente Suso donde se levantará la promoción de las 42 viviendas cuya construcción se ha licitado esta misma mañana, según ha detallado Suárez-Quiñones. Estarán destinadas a jóvenes en régimen de venta bonificada y alquiler, con una inversión prevista de 5.250.600 euros.

El edificio proyectado, que hoy se licita en la plataforma de contratación del Estado, se levantará sobre una parcela cedida por el Ayuntamiento de Ólvega y se distribuirá en planta baja y cuatro alturas, con tres portales.

La planta baja albergará 42 plazas de garaje y los cuartos de instalaciones, mientras que las plantas superiores estarán destinadas a las viviendas, todas ellas con vistas a la calle Fuente Suso.

La promoción contará con viviendas de dos y tres dormitorios, con superficies útiles de 61 y 81 metros cuadrados, respectivamente, y equipadas con salón-cocina, dos baños completos y acabados de alta calidad, siguiendo los estándares del sello de calidad 'Tuya Vivienda'. Todas las viviendas alcanzarán una certificación energética tipo A.

El edificio se conectará a la Red de Calor de Ólvega para el suministro de calefacción y agua caliente sanitaria, favoreciendo la eficiencia energética y la reducción de emisiones. Dicha red de calor fue la primera que la Junta realizó en Castilla y León.

Asimismo, el proyecto incorpora sistemas constructivos industrializados, que permitirán acortar los plazos de ejecución, optimizar los costes y reducir el impacto ambiental durante la construcción y la vida útil del edificio.

Compromiso de la Junta con la vivienda pública

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, gestiona actualmente la construcción y rehabilitación de más de 3.000 viviendas públicas en la Comunidad, tanto en régimen de venta bonificada para jóvenes como en alquiler, distribuidas en 130 promociones.

En la provincia de Soria, se desarrollan actualmente 206 viviendas públicas en distintas fases, además de las 237 viviendas del PRAT anunciadas hoy, lo que conlleva un compromiso de construir 443 viviendas por parte de la Junta.