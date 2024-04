PP Y VOX descartan estudio para polo logístico e industrial en Moncayo soriano

Martes, 02 Abril 2024 20:41

PP y Vox han rechazado el estudio planteado por Soria ¡Ya! en las Cortes regionales para desarrollar un polo logístico e industrial en la comarca soriana del Moncayo y aprovechar así su buena posición estratégica en la Península.

Intervención entera con todas las réplicas: https://medio.ccyl.es/downloads/2024_4_2_20_11_3_332.mp4

Soria ¡Ya! ha defendido en la Comisión de Medioambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través del procurador soriano Juan Antonio Palomar, una iniciativa para desarrollar un polo industrial y logístico en la Comarca del Moncayo soriano, es decir en la zona que comprenden los municipios de Ágreda y Ólvega principalmente.

No ha prosperado al no contar con los votos necesarios, ya que el bipartito PP-Vox ha optado por rechazar esta propuesta de los sorianistas, la décima proposición no de ley (PNL) de Soria ¡Ya! que tumban los partidos del gobierno en las Cortes en lo que va de año.

María Luis Calvo, de Vox, ha asegurado que últimamente Soria Ya no está siendo muy exhaustivo que lleva a las distintas comisiones del Parlamento regional. Y además le ha recriminado que pueden ser los mejores embajadores de Soria y están vendiendo una provincia donde todo es un desastre.

Calvo ha señalado que Soria es la provincia que más inversión recibe por habitante (992,87 euros), 400 euros más que la segunda provincia en la Comunidad.

Además ha apuntado que en la red de enclave del Cylog, pendiente de revisión, es fundamental que el sector privado inicie la petición para que el sector público apoye.

Por su parte, José Alberto Castro, del PP, ha manifestado que la propuesta puede tener buena intención, pero ha señalado que los centros logísticos tienen que estar ubicados en un determinado lugar y con una finalidad concreta, siendo la iniciativa privada quien los promueve y busca luego la colaboración pública.

Sí ha recibido los votos afirmativos de los grupos Socialista y Mixto.

Esta PNL de Soria ¡Ya! tenía la intención de poner las bases para sacar el mayor rendimiento posible a la buena situación estratégica de estos municipios del este de la provincia a través del establecimiento de un polo logístico e industrial.

Para los sorianistas es una oportunidad que, a día de hoy, se está desaprovechando, ya que “Ágreda y Ólvega están en una situación estratégica privilegiada, a unas cuatro horas y media del 80 por ciento del territorio español, es decir, una excelente ubicación geográfica y conexiones con Zaragoza, Navarra, La Rioja, País Vasco y el centro peninsular. Gran parte del tráfico pesado que circula desde el norte y noreste hacia el sur, y viceversa, pasa por este nudo sin que se aprovechen muchas de las oportunidades que podría generar”.

Para Soria ¡Ya! esta suma de circunstancias favorables podría beneficiar enormemente a esta comarca en particular y a toda la provincia en general.

Para el movimiento ciudadano disponer de un polo logístico e industrial podría atraer empresas e inversiones a una de las zonas con más potencial de la provincia. Además, para Soria ¡YA! este polo logístico serviría para mantener y atraer población a la zona.

En este sentido, han recordado que esta comarca no escapa de la lacra de la despoblación al tener una densidad de población de 8,27 habitantes por kilómetro cuadrado, por debajo de la media provincial, a pesar de la importante presencia de empresas en la zona

. “Hay que dar un impulso y sacar el máximo rendimiento a su potencial. En Soria tenemos dos enclaves estratégicos, este y el corredor del Jalón, que hoy no se están aprovechando, lo que redunda en la pérdida de oportunidades, de competitividad con nuestro entorno y de desarrollo”, han defendido los sorianistas.

