Cata de vino en Noviercas con uno de siete españoles con título de Master of Wine

Martes, 12 Agosto 2025 16:21

Uno de los siete españoles que ostentan el título de Master of Wine, el mayor reconocimiento en el sector del vino, ofrecerá una cata el próximo 22 de agosto en Noviercas.

Será a las siete de la tarde en el salón de actos del Teleclub, cuando Álvaro Ribalta Millán, con vínculos familiares en Noviercas, ofrezca una cata de vinos nacionales e internacionales.

Las inscripciones ya están disponibles en el 639053154 (Alfonso) al precio de 15 euros para los socios de la asociación Nueva Elevada, y 20 euros para los no socios.

Tras media vida desarrollando su carrera en Reino Unido, regresó a España en 2021 para lanzar en España Massal Selection, su propia importadora, distribuidora y tienda online con la que pretende aportar su grano de arena para internacionalizar un poco más el sector.

Además, está desarrollando su peculiar club del vino, una iniciativa para descubrir botellas singulares cada dos meses directamente a domicilio

Ribalta, el Master of Wine (MW) español más reciente, atesora la Medalla Bollinger, el premio al mejor catador de su promoción.

Clientes suyos son establecimientos distinguidos con estrellas Michelin como El Celler de Can Roca, Disfrutar, Cocina Hermanos Torres, Lasarte, Enigma, Alkimia... y otros más que cuidan mucho su carta de vinos.