Visita guiada, presentación de libro y música en Ágreda

Lunes, 11 Agosto 2025 16:01

El Ayuntamiento de Ágreda organiza esta semana tres actividades culturales, desde una visita guiada hasta la presentación de un libro y una exhibición de baile en linea.

Martes 12 de agosto, 19:00 Visita guiada "Entre lo divino y lo legendario: Mujeres de la literatura y el Moncayo"

Inscripciones en Oficina de Turismo de Ágreda

Miércoles 13 de agosto, 20:00 Salón de Actos Palacio de los Castejón

Presentación del libro “El Recuerdo Exhausto” de la escritora de origen agredeño Olga Hernández Vitoria, con la intervención de Reyes Omeñaca

En la España rural, la joven Rosario cae en un estado de profundo abatimiento por los inesperados acontecimientos y las emociones no siempre contenidas en que se ve envuelta como criada de una mansión palaciega. Con su traslado a Francia como dama de compañía de la anciana baronesa Madeleine d´Avezac su vida da, sin sospecharlo, el giro inesperado de un cambio radical. Con una prosa exquisita, envolvente y profundamente introspectiva, asistimos a la evolución impresionante de su personalidad y de la relación entre ambas mujeres, entre los parajes boscosos de las Landas, donde memoria y dolor ya no van de la mano. Pero en un viaje a París, Rosario accede sin pretenderlo a un gran secreto que Madeleine d’Avezac ha mantenido oculto y que inesperadamente la pondrá en el camino de su propia redención. ¿Será capaz de dejar atrás ese recuerdo exhausto que le ha impedido conocer la felicidad, y correr, ahora sí, en pos de ella?

Con gran sensibilidad, la autora explora los vínculos que nos atan al pasado, invitándonos a reflexionar sobre los legados familiares y nuestra lucha interna por reconciliarnos con ellos.

Jueves 14 de agosto música en la Plaza Mayor de Ágreda

20:30 horas Exhibición de Baile en Línea a cargo de la Asociación de la Tercera Edad de Ágreda

De 23:00h a 4:00 horas “Fiesta de DJ’s Thursday night summer party” con la participación de DJ Artista por confirmar; DJ Llongue; DJ Txozillas y DJ Metro