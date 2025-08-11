Visita guiada, presentación de libro y música en Ágreda
El Ayuntamiento de Ágreda organiza esta semana tres actividades culturales, desde una visita guiada hasta la presentación de un libro y una exhibición de baile en linea.
Martes 12 de agosto, 19:00 Visita guiada "Entre lo divino y lo legendario: Mujeres de la literatura y el Moncayo"
Inscripciones en Oficina de Turismo de Ágreda
Miércoles 13 de agosto, 20:00 Salón de Actos Palacio de los Castejón
Presentación del libro “El Recuerdo Exhausto” de la escritora de origen agredeño Olga Hernández Vitoria, con la intervención de Reyes Omeñaca
- En la España rural, la joven Rosario cae en un estado de profundo abatimiento por los inesperados acontecimientos y las emociones no siempre contenidas en que se ve envuelta como criada de una mansión palaciega. Con su traslado a Francia como dama de compañía de la anciana baronesa Madeleine d´Avezac su vida da, sin sospecharlo, el giro inesperado de un cambio radical. Con una prosa exquisita, envolvente y profundamente introspectiva, asistimos a la evolución impresionante de su personalidad y de la relación entre ambas mujeres, entre los parajes boscosos de las Landas, donde memoria y dolor ya no van de la mano. Pero en un viaje a París, Rosario accede sin pretenderlo a un gran secreto que Madeleine d’Avezac ha mantenido oculto y que inesperadamente la pondrá en el camino de su propia redención. ¿Será capaz de dejar atrás ese recuerdo exhausto que le ha impedido conocer la felicidad, y correr, ahora sí, en pos de ella?
Con gran sensibilidad, la autora explora los vínculos que nos atan al pasado, invitándonos a reflexionar sobre los legados familiares y nuestra lucha interna por reconciliarnos con ellos.
Jueves 14 de agosto música en la Plaza Mayor de Ágreda
20:30 horas Exhibición de Baile en Línea a cargo de la Asociación de la Tercera Edad de Ágreda
De 23:00h a 4:00 horas “Fiesta de DJ’s Thursday night summer party” con la participación de DJ Artista por confirmar; DJ Llongue; DJ Txozillas y DJ Metro