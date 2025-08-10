Matalebreras busca el récord de la torre de torreznos más alta del mundo

Domingo, 10 Agosto 2025 07:50

Matalebreras intentará batir el récord de altura de una torre de torreznos el próximo 15 de agosto, festividad de la Virgen del Rosario.

La convocatoria forma parte del programa de las fiestas patronales, que se celebrarán del 14 al 18 de agosto.

Matalebreras buscará poner su nombre al récord de altura de una torre de torreznos y superar así la anterior marca registrada en Madrid en la Feria de la Alimentación con una torre de 1,40 metros.

El evento se celebrará coincidiendo con la festividad de nuestra Señora del Rosario el próximo viernes 15 de agosto y dentro del programa de fiestas de la localidad.

Los organizadores comenzarán a elaborar la torre de torreznos a las 18:00 horas y tienen previsto repartir un millar de bocadillos de torreznos y chistorras entre los asistentes en el parque del frontón a partir de las 22:30 horas.

Antonio Córdoba, que ha regentado durante más de cuatro décadas el bar “El Picadillo” en Zaragoza y es originario de Matalebreras, estará al frente en la cocina de este reto.

