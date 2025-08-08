Matalebreras celebra octava edición de su campeonato de frontenis

Mañana sábado 9 de agosto, a partir de las 17:00 horas, dará comienzo el VIII campeonato de frontenis por parejas en Matalebreras para categoría de hasta 16 años, con inscripción gratuita y premio de 50 euros más trofeos para la pareja mejor clasificada.

El domingo 10 de agosto, a partir de las 10:00 horas, comenzará el campeonato para mayores de 17 años con inscripción de 20 euros por pareja y premios de 200 euros, 150 euros y 100 euros, más lo recaudado y trofeos para las tres mejores parejas clasificadas.