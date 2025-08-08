Viernes, 08 Agosto 2025
Buscar
Nubes dispersas
36.6 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

El Moncayo

Provincia | El Moncayo

Matalebreras celebra octava edición de su campeonato de frontenis

Matalebreras celebra este fin de semana la octava edición de su campeonato de frontenis por parejas.

Mañana  sábado 9 de agosto, a partir de las 17:00  horas, dará comienzo el  VIII campeonato de frontenis por parejas en Matalebreras para categoría de hasta 16 años, con inscripción gratuita y premio de 50 euros más trofeos para la pareja mejor clasificada.

El domingo 10 de agosto, a partir de las 10:00 horas, comenzará el campeonato para mayores de 17 años con inscripción de 20 euros por pareja y premios de 200 euros, 150 euros y 100 euros, más lo recaudado y trofeos para las tres mejores parejas clasificadas.

 

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: provincia

Subsección: El Moncayo

Id propio: 91930

Id del padre: 93

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia