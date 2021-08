Podemos pide más publicidad para licitaciones en Ólvega

Miércoles, 11 Agosto 2021 07:37

Podemos Ólvega ha señalado que es evidente la necesidad de mejorar los anuncios de las licitaciones en el municipio, en una moción presentada en la sesión plenaria de agosto, que reclamaba más opciones de adjudicación de contratos públicos para empresas y comercios que quieran acceder a los servicios que se ofertan desde el Ayuntamiento.

La falta de presencia de alternativas, ha explicado el concejal de Podemos, Mario Calonge, se debe a una insuficiente publicidad de lo que se hace, "aunque no dudamos de que se esté realizando en los términos legales correspondientes”.

La moción siempre ha querido que la externalización de servicios mejore la calidad de los mismos, exija un esfuerzo y una dedicación añadida hacia la población olvegueña.

El portavoz de Podemos Ólvega ha señalado que “en las últimas adjudicaciones de servicios del Ayuntamiento de Ólvega por concurso público hemos observado que solamente se ha presentado una empresa a cada licitación, dando lugar a tener que escoger esa propuesta, aunque fuese pobre o poco idónea con la necesidad del servicio. Creemos que no hay que tener miedo a declarar desiertas algunas de esas propuestas y volver a presentarlas a concurso si no se ajustan lo suficiente a las prestaciones que se busca en ese servicio”.

Finalmente, la moción recogía el acuerdo de que se publiquen los “anuncios de la licitación de servicios por parte del Ayuntamiento de Ólvega en sus redes sociales y en la prensa escrita y digital de la provincia de Soria. Además, mandar un escrito a las asociaciones provinciales y autonómicas del gremio a licitar”.

Calonge ha recordado que “en Podemos no somos nada amigos de privatizar servicios básicos, al contrario de lo que parecen querer PP y Ciudadanos, y sí estamos seguros de que ayudamos más a la ciudadanía aportando la mayor transparencia, y una forma de empezar es invitando a las vecinas a conocer en todo momento lo que se ofrece y los motivos de las decisiones que se adopten. Se trata, siempre, de poder ofrecer el mejor servicio, y eso se logrará con mayor concurrencia ante las ofertas”.

La moción fue rechazada por la mayoría de PP y Ciudadanos. “Con unas excusas vanas y desmontables ante un problema real”, ha criticado.

Podemos sacó del Pleno la presentación de su ‘Propuesta del Plan de Ahorro Energético’ para Ólvega, y que podría suponer hasta un 80 por ciento de ahorro para las arcas municipales, pero que, ante el compromiso de un estudio que dice estar haciendo el gobierno municipal, no han tenido inconveniente en retirar de esta sesión plenaria y comprobar lo que pueda aportar el equipo de gobierno local.

Podemos ha asegurado que se reserva presentarlo en un próximo futuro si alcaldía no cumple su palabra, “lo retiramos en este momento por el compromiso del equipo de gobierno, pero no nos olvidamos del reto que representa y si no hay una respuesta en breve es evidente que presentaremos nuestro Plan” ha concluido Calonge.