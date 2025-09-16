Borobia y su Observatorio Astronómico participa en Naturcyl

Martes, 16 Septiembre 2025 13:15

Borobia y su Observatorio Astronómico participa este próximo fin de semana en Naturcyl, la feria de naturaleza de Castilla y león, que se organiza del 19 al 20 de septiembre en la Granja de San Ildefonso de Segovia.

La importancia que cada vez está adquiriendo el astroturismo hace que Naturcyl reserve un área específica para los expositores nacionales en esta actividad, siendo el Observatorio Astronómico de Borobia el centro más destacado y experimentado para la atracción de personas interesadas en esta actividad turística y cultural en Castilla y León.

Por tal motivo, y animados por los organizadores e incluso la Dirección General de Turismo de la Junta, Borobia vuelve a estar presente en Naturcyl, la Feria internacional de naturaleza de Castilla y León, que este año se celebra de nuevo en la Granja de San Ildefonso, provincia de Segovia.

Borobia va a estar presente doblemente además por cuanto la propia Diputación de Soria ha reservado un espacio para el Observatorio Astronómico dentro de su stand, precisamente para poder promocionar la importancia del astroturismo en la provincia de Soria, que cuenta con la Certificación de Reserva Starlight, a la vez que otros espacios y servicios que también cuentan con Certificación Starlight: el mismo Borobia y, también, Tierras Altas y Muriel Viejo.

Por tanto, Borobia, con la Asociación Montes de Soria, compartirá el espacio que la Diputación de Soria ha puesto para promocionar el turismo de naturaleza y el astroturismo de nuestra provincia, ya que contamos con los mejores cielos del país, por la libre contaminación lumínica, la sequedad del clima y la altitud.

El eclipse del 12 de agosto de 2026 va a ser el foco de atracción principal para quienes se interesan por los astros y el universo el próximo año, que cada vez cuenta con más adeptos, pero para el Observatorio Astronómico de Borobia, con su inminente ampliación con el Planetario fruto de los fondos europeos Next Generation, ponemos la vista más allá, partiendo además de nuestra larga experiencia de más de 23 años: el momento del eclipse será algo espectacular y emocionante, que atraerá a muchas personas hacia los fenómenos del universo y hacia el conocimiento de la astronomía, Borobia estará a la altura y haremos lo posible para que nuestra provincia sea de futuro el principal referente para el astroturismo de nuestro país.

Precisamente por ello, el Ayuntamiento de Borobia sigue esperando contar con el apoyo de Diputación y de la Junta de Castilla para la construcción del albergue para 64 personas, fundamental para complementar la actividad del Observatorio-planetario.

Para apoyar su presencia en Naturcyl, se desplazarán a la feria las dos personas expertas actualmente de nuestro Observatorio: Blas Jiménez, sociólogo experto en astroturismo y Azahara Rojas, astrofísica, que darán además una conferencia sobre astroturismo, acompañados de dos de las personas acogidos al programa de Campus Rural del MITECO, Darío Antón, estudiante de Ingeniería aeroespacial en la Universidad de León, y Vanesa Pelaz, estudiante de turismo cultural e historia del arte en la Universidad de Santiago de Compostela.



