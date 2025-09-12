Viernes, 12 Septiembre 2025
Provincia | El Moncayo

Ólvega, agraciada con parte del primer premio de Lotería Nacional

Ólvega se ha visto agraciada en el sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves, con parte del primer premio.

El número 79946 ha sido repartido por la Administración número 1 de Ólvega, enclavada en la céntrica calle de La Solana.

Este primer premio, muy repartido, se ha vendido también en Villanueva de la Serena (Badajoz), Novelda (Alicante), Aguadulce (Almería), Freixeiro-Naron (Coruña), El Provencio (Cuenca), Moraleda de Zafayona (Granada), Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife, Xove (Lugo), Málaga y El Varadero (Santa Cruz de Tenerife).

