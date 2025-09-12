Ólvega, agraciada con parte del primer premio de Lotería Nacional
Ólvega se ha visto agraciada en el sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves, con parte del primer premio.
Tajahuerce acoge nuevo encuentro InterCeas de municipios de la cuenca del Rituerto
El número 79946 ha sido repartido por la Administración número 1 de Ólvega, enclavada en la céntrica calle de La Solana.
Este primer premio, muy repartido, se ha vendido también en Villanueva de la Serena (Badajoz), Novelda (Alicante), Aguadulce (Almería), Freixeiro-Naron (Coruña), El Provencio (Cuenca), Moraleda de Zafayona (Granada), Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife, Xove (Lugo), Málaga y El Varadero (Santa Cruz de Tenerife).