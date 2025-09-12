Ólvega, agraciada con parte del primer premio de Lotería Nacional

Viernes, 12 Septiembre 2025 17:50

Ólvega se ha visto agraciada en el sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves, con parte del primer premio.

El número 79946 ha sido repartido por la Administración número 1 de Ólvega, enclavada en la céntrica calle de La Solana.

Este primer premio, muy repartido, se ha vendido también en Villanueva de la Serena (Badajoz), Novelda (Alicante), Aguadulce (Almería), Freixeiro-Naron (Coruña), El Provencio (Cuenca), Moraleda de Zafayona (Granada), Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife, Xove (Lugo), Málaga y El Varadero (Santa Cruz de Tenerife).