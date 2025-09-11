Tajahuerce acoge nuevo encuentro InterCeas de municipios de la cuenca del Rituerto

Jueves, 11 Septiembre 2025 16:18

Tajahuerce ha acogido hoy el tradicional encuentro InterCEAS, que se celebra desde hace más de 25 años, organizado por la Diputación provincial, a través del Departamento de Servicios Sociales, y con la inestimable colaboración y ayuda de los ayuntamientos de los seis pueblos que integran esta jornada.

En este encuentro participan personas procedentes de Villar del Campo, Hinojosa del Campo, Pozalmuro, Pinilla del Campo y Valdegeña y por supuesto, de los anfitriones, los vecinos y vecinas de Tajahuerce, que se han volcado en la organización de esta convivencia.

La diputada provincial de Servicios Sociales. Laura Prieto, ha tenido palabras de agradecimiento para todos los alcaldes y miembros de las corporaciones locales de los municipios participantes, en particular a Rubén Delso Morales, alcalde de Tajahuerce, por su interés y esfuerzo mostrados desde el primer momento para que la jornada fuese un éxito.

Durante más de 25 años los vecinos de la zona de la rinconada del Rituerto se han reunido en un encuentro marcado por la emoción, la memoria compartida y el deseo de seguir fortaleciendo los lazos que siempre han caracterizado a esta comunidad.

La jornada reunió a vecinos y descendientes de la zona, convirtiéndose en un día de reencuentros y celebración. El ambiente estuvo marcado por la fraternidad, el recuerdo de quienes ya no están y la ilusión de las nuevas generaciones que recogieron el testigo de sus mayores.

Este tipo de iniciativas ponen de relieve, según la Diputación, la importancia de promover la convivencia, la unión vecinal y la identidad compartida, en un contexto rural en el que la colaboración y el apoyo mutuo resultan fundamentales.

Desde los Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Soria se ha destacado la relevancia de estos encuentros como instrumentos para fomentar la cohesión social, el arraigo y la participación activa de los vecinos, contribuyendo así al bienestar comunitario y al fortalecimiento del tejido social en los pueblos de la provincia.

Los organizadores han destacado que el éxito de la jornada anima a seguir impulsando actividades que mantengan activa la vida social de la comunidad, consolidando los pueblos de la cuenca del Rituerto como un referente de cohesión y convivencia en la provincia de Soria.

El acto, como viene siendo tradicional, ha comenzado con una eucaristía en la Iglesia parroquial Nuestra Señora de la Asunción, donde los pueblos participantes han realizado una ofrenda de productos locales.

Tras la misa, se ha celebrado un aperitivo y una comida de hermandad, acompañados de gaiteros que han amenizado la jornada de convivencia que ha vuelto a ser un éxito entre los vecinos y vecinas de la zona.

El Encuentro Interceas forma parte de un programa integral de la Diputación de Soria dirigido a promover el envejecimiento activo y mejorar la calidad de vida de las personas mayores en las áreas rurales.

Entre los principales objetivos del programa se encuentran la promoción de la participación social, la creación de lazos intergeneracionales y la prevención del aislamiento en el entorno rural.