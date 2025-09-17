ASDEN denuncia vertidos de digestatos en la comarca del Moncayo soriano

Miércoles, 17 Septiembre 2025 08:50

La Asociación ASDEN -Ecologistas en Acción de Soria ha recogido las quejas de vecinos de la zona del Moncayo soriano sobre el vertido de digestatos de la planta de tratamiento de purines y residuos; y que se estan realizando de forma reiterada en las mismas parcelas y sin ser enterrados.

La primera queja fue recibida en noviembre del año 2024, y el vecino la trasladó a la Junta y a los agentes forestales, según ha puntualizado la asociación ecoogista en un comunicado.

Ahora han sido los vecinos de Noviercas los que han trasladado a la asociación ecologista vídeos y fotografías de una parcela cubierta de reiterados vertidos de digestatos que no han sido tapados con su laboreo.

Esta forma de actuar, presuntamente ilegal, ha sido la normal de la planta de biogás desde su inicio.

Ante la preocupación silenciosa y la falta de organización social en la zona, ASDEN ha presentado en el Servicio Territorial de Medio Ambiente una denuncia con objeto de conocer la tramitación del expediente administrativo y del resultado sancionador del mismo.

La acción de control, vigilancia y sanción de la Consejería de Medio Ambiente deja mucho que desear, en opinión de Asden, en especial en la zona del Moncayo.

A ello hay que añadir que la Evaluación de Impacto Ambiental y Autorización ambiental de estA instalación ha carecido de rigor técnico y administrativo.

También es preocupante la defensa que el Consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suarez-Quiñones, ha realizado de los numerosos proyectos de biogás que se pretenden instalar en la Comunidad..

En tal contexto tiene sentido que el Ayuntamiento de Ólvega haya aprobado recientemente una modificación de su ordenanza de purines para incluir en la misma a los digestatos por la queja de sus vecinos y empresarios, tras ser testigos de las malas prácticas en su vertido.

Ordenanza a la que la asociación ecologista presentó alegaciones, muchas de las cuales han sido aceptadas ante las deficiencias de algunos de sus artículos.

Además el Ayuntamiento de Ólvega está tramitando una modificación de sus normas urbanísticas para obstaculizar la instalación de nuevas plantas de biogás en su municipio, con objeto de alejarla de los cascos urbanos, de los espacios naturales con interés ambiental y de los campos agrícolas e industrias con calificación ecológica.

Todo ello muestra lo perjudicial de estos proyectos que por ejemplo son rechazados por los viticultores y bodegas de la denominación Ribera de Duero.

Las grandes instalaciones de biogás carecen de una adecuada normativa, existiendo un vacío legal, algo que reconoce el Ministerio y la Junta de Castilla y León a través de la promulgación varias instrucciones técnicas que pretenden solucionar tales deficiencias; así lo reconoce también el Ayuntamiento de Ólvega en su propuesta de modificación urbanística.

Todo ello da la razón a las numerosas asociaciones y plataformas que están mostrando su preocupación por estas instalaciones.

En la provincia de Soria se tiene constancia de que se pretenden ubicar plantas de biogás en San Esteban de Gormaz, Matalebreras y Ágreda; en Langa de Duero hay una en trámite de información pública, y hay recelo en varios pueblos como Navalcaballo por el rumor que hay una en proyecto.

Por otro lado la presión empresarial y del Ayuntamiento de Ólvega está haciendo que los digestatos de su planta se vierten en los municipios vecinos, como es Noviercas.