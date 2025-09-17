Destacada participación de sorianos en VII Encuentro de la Celtiberia literaria y creativa

Miércoles, 17 Septiembre 2025 17:14

El VII Encuentro de la Celtiberia literaria y creativa, que se celebrará del 19 al 21 de septiembre en Calatorao (Zaragoza), tendrá una destacada participación de sorianos.

En su séptima edición este encuentro, que pone el valor la producción cultural y creativa de estas tierras de la cordillera (Celt)Ibérica, se consolida como un evento de referencia.

Este año se celebra por vez primera en Calatorao (Comarca zaragozana de Valdejalón), a orillas del mítico río de la Celtiberia antigua.

Precisamente de esa época vamos a tratar en la mesa redonda sobre la todavía no excavada ciudad de Arcóbriga, contando con los arqueólogos implicados y la directora heneral de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Gloria Pérez.

También va a tener lugar la primera presentación del cómic Roma derrotada, primer volumen de la serie Celtiberia en guerra que ha editado GP ediciones con dibujos de Juanfer Briones.

La presencia soriana es en esta edición más destacada que nunca; uno de los guionistas de la citada historieta gráfica (el conocido escritor Hernán Ruiz) es de Molinos de Duero y el otro, Alberto Gonzalo, natural de Monteagudo de las Vicarías.

Ambos han diseñado también los contenidos, junto a Juanfer Briones, de la exposición sobre el cómic que se verá en la casa de Asociaciones.

También intervendrá en el recital de poesía Manuel Mateo, originario de Ines, una pedanía de San Esteban de Gormaz.

La conferencia “Pastos, cañadas y caminos de costumbre de nuestro territorio fronterizo” será impartida, junto a la arqueóloga Marta Chordá, por el historiador borobiano Alberto Jiménez y la otra conferencia, “Celtiberia lúdica: juegos y entretenimientos de la sociedad tradicional” corre a cargo del etnólogo Vicente Chueca, originario de Beratón.

La participación de nuestra provincia se completa con el coordinador pinariego del encuentro, Javier Hernández y con la presencia del citado Alberto Gonzalo como moderador de la mesa redonda en torno a Nertóbriga.

Este año la Tésera de hospitalidad galardona la labor cultural de la histórica revista Turia de Teruel.