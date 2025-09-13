Almazán organiza en septiembre la II Marcha contra el Cáncer

Sábado, 13 Septiembre 2025 09:09

El Ayuntamiento de Almazán organizará el próximo 28 de septiembre la segunda edición de la marcha solidaria “Almazán contra el Cáncer”.

La salida está prevista a las once de la mañana desde el Parque de la Arboleda.

Las inscripciones se pueden formalizar en el Ayuntamiento adnamantino, al precio de 10 euros (camiseta incluida, hasta agotar existencias), desde el 16 al 26 de septiembre, de 10 a 13 horas y el 18, 19, 24, 25 y 26 de 18 a 20 horas.

Habrá además un dorsal solidario (km 0), que permitirá realizar donaciones en la cuenta del Banco Santander: ES47 0049 5084 6729 1601 0674 , indicando en el concepto “Almazán contra el Cáncer”.