Matute de Almazán reparte 1.600 euros en premios en su campeonato de guiñote

Matute de Almazan repartirá 1.600 euros en premios en su campeonato de guiñote.

La pareja ganadora se embolsará mil euros.

El campeonato de guiñote se realizará el próximo 27 de septiembre, a partir de las 17.30 horas, con motivo de las fiestas populares.

Las inscripciones se han establecido en 25 euros por pareja y se tienen que formalizar ahntes de las 17:00 horas del mismo sábado.

