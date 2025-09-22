Almazán firma acuerdo con AECC para II Marcha solidaria contra el cáncer

Lunes, 22 Septiembre 2025 08:08

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Almazán, representada por Esther Prieto Bartolomé, y el presidente de la Junta orivubcuak de Soria de la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer), Jesús Manuel Aguarón, han firmado el segundo acuerdo marco de colaboración con el fin de organizar una nueva edición de la marcha solidaria contra el cáncer, que se celebrará el próximo domingo 28 de septiembre desde las 11:00 horas en el Parque de la Arboleda.

Con las inscripciones, que incluyen un donativo de 10 euros y pueden realizarse todas las mañanas hasta el viernes día 26 de septiembre en el Ayuntamiento de Almazán en horario de 10:00 a 13:00 horas y los días 24 a 26 de 18:00 a 20:00 horas, se entregará una camiseta.

Durante la inscripción y la marcha se ha contado con voluntarios de la AECC, de Cruz Roja y de la Universidad de la Experiencia, pudiéndose solicitar la participación como voluntario/a en el e-mail cultura@almazan.es

Se trata de un paseo solidario y no competitivo, pensado para todas las edades y niveles de condición física, con una duración aproximada de algo más de una hora con salida y llegada en el Parque de la Arboleda.

Al finalizar la marcha se celebrará un sorteo con regalos y productos donados por la asociación de comerciantes ASOCAL de Almazán y otras empresas colaboradoras.

Desde el área de Bienestar Social, Esther Prieto ha resaltado que se espera una gran participación y ha animado a todos los vecinos a participar en esta actividad solidaria que se acompaña de una componente de colaboración en el estudio y mejora de los tratamientos de esta enfermedad.