El Obispo bendice la rehabilitación de la Casa Diocesana

Miércoles, 17 Septiembre 2025 17:08

El Obispo, Monseñor Abilio Martínez Varea, ha presidido esta mañana la bendición de las obras de la Casa Diocesana en la calle San Juan en la capital.

El acto arrancaba con una Eucaristía a las doce del mediodía y finalizará a las cinco esta tarde con la presentación de la Programación Pastoral 2025-2026.

Los trabajos de rehabilitación de la casa se han prolongado durante 14 meses desde su inicio en enero de 2024.

Con un presupuesto de 1.300.000 euros, el grueso de la intervención se la han llevado la fachada y las cubiertas con actuaciones de impermeabilización e instalación de placas solares.

Gracias a las obras, se va a lograr un importante ahorro energético tanto en electricidad como en calefacción.

La Casa Diocesana es lugar de residencia para numerosos sacerdotes y punto central del trabajo de la Curia.

En la parte de hospedaje, cubre con pensión completa las necesidades de 45 personas, la mitad de ellas sacerdotes ya jubilados canónicamente que también tienen atención permanente de un enfermero y dos cuidadores. En la sección de la Curia, acoge las oficinas de las vicarías, administración, las delegaciones, Manos Unidas y Cáritas.

La Casa Diocesana también alberga la Escuela de Teología de la Diócesis de Osma-Soria y es punto de encuentro para numerosas reuniones diocesanas. Además, cuenta con el Cine Roma donde no solo se proyectan películas, sino que también recibe asambleas y conferencias.