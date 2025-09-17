La soriana Gloria Arancón Largo, nueva directora general de Función Pública de Gobierno de Navarra

Miércoles, 17 Septiembre 2025 16:50

El Gobierno de Navarra ha nombrado en su sesión de gobierno de hoy a Gloria Arancón Largo (Soria, 1969) como nueva directora general de Función Pública.

La designación de Arancón, licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y al frente hasta este momento del área de Desarrollo Normativo y Relaciones Laborales de la Dirección General, pretende dar una nuevo impulso en esta segunda parte de la legislatura a proyectos normativos estratégicos para el Departamento Interior, Función Pública y Justicia, como la redacción del nuevo Estatuto de Personal, para lo que destaca su perfil jurídico y profundidad de conocimientos y desempeño en la elaboración normativa en el ámbito de la Función Pública.

Arancón sustituye en el cargo a Rashid Mohamed Vázquez.

El nombramiento de Arancón viene asimismo acompañado de una remodelación integral de la Dirección General que busca también reforzar áreas clave para una mejora del servicio de la Administración Pública, como la del propio Desarrollo Normativo o los ámbitos de Modernización y Planificación y el de Estructura, Plantilla y Contratación Temporal.

Dentro de su amplia trayectoria profesional, Arancón ha sido Asesora Jurídica en el Defensor del Pueblo de Navarra (2003-2007) y, posteriormente, jueza suplente en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, desempeñando el cargo de jueza en los órdenes jurisdiccionales Contencioso-Administrativo, Civil y Penal.

Dentro de la Administración, desde julio de 2008 hasta junio de 2010 prestó servicios en el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones como Técnica de Administración Pública (Rama Jurídica), a la vez que desempeñó el puesto de vocal representante de la Administración en la Junta Arbitral del Transporte de Navarra.

En 2010 superó la oposición de Técnica de Administración Pública (Rama Jurídica), trabajando primero en el Consejo Audiovisual de Navarra y, después, entre finales de 2011 y junio de 2016, en la Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia.



Posteriormente, desempeñó la labor de Jefa de Sección de Secretariado del Gobierno, en el Servicio de Secretariado del Gobierno y Acción Normativa del Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia.

Asimismo, entre 2018 y 2023 fue letrada en la Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra, encargándose del asesoramiento jurídico y la representación y defensa en juicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos, así como de las autoridades y personal a su servicio.

Desde octubre de 2023 ha encabezado la dirección del Servicio de Desarrollo Normativo y Relaciones Laborales en la Dirección General de Función Pública. Asimismo, desde abril de 2025, ha compaginado este desempeño con el de vocal titular del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra.