El humorista "El franchute" presenta en Soria su espectáculo "De vuelta..."
El humorista hispano-francés Daniel Villanova, "el franchute", presenta en Soria su espectáculo de humor "De vuelta...".
La soriana Gloria Arancón Largo, nueva directora general de Función Pública de Gobierno de Navarra
La OSCyL de Castilla y León estrena ‘Dzonot’, de Gabriela Ortiz, en el ‘Otoño Musical Soriano’
Será este sábado, 20 de septiembre, en el salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia.
El espectáculo, de entrada libre hasta completar aforo, comenzará a las 20,00 horas.
"De vuelta..." no es solo una comedia cargada de ironía y surrealismo, sino también una reflexión sobre la memoria, la inmigración y la actualidad política en Europa