El humorista "El franchute" presenta en Soria su espectáculo "De vuelta..."

Miércoles, 17 Septiembre 2025 16:22

El humorista hispano-francés Daniel Villanova, "el franchute", presenta en Soria su espectáculo de humor "De vuelta...".

Será este sábado, 20 de septiembre, en el salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia.

El espectáculo, de entrada libre hasta completar aforo, comenzará a las 20,00 horas.

"De vuelta..." no es solo una comedia cargada de ironía y surrealismo, sino también una reflexión sobre la memoria, la inmigración y la actualidad política en Europa