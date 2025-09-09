El remodelado pabellón de Los Pajaritos sigue pendiente de recepción de obras

Martes, 09 Septiembre 2025 20:13

El pabellón cubierto de Los Pajaritos ha dado por terminadas sus obras pero sigue sin poderse utilizar al faltar los trámites administrativos. El Ayuntamiento de Soria sigue sin recepcionar las obras, lo que está afectando a los entrenamientos de la plantilla de Río Duero Soria.

Las obras de Los Pajaritos, con una inversión de 2,4 millones de euros adjudicada a Grupo Herce Soria, han servido para reducir el consumo energético a la mitad y mejorar las prestaciones de confort para deportistas y público, en gradas, suelo e iluminación.

Pero de momento no se puede utilizar, aunque se había anunciado, por parte de alcalde de Soria, Carlos Martínez, que estaría disponible, “con todas sus funcionalidades”, a partir del mes de septiembre, para los primeros partidos previstos de Río Duero.

El retraso en la firma de la recepción de las obras se debe a los trámites administrativos, lo que está dificultando los entrenamientos de la plantilla profesional de Río Duero, y lo que espeor, aumentando el riesgo de sufrir lesiones, al estar realizando la pretemporada en un suelo más duro del aconsejable, en el polideportivo de San Andrés.

La dureza del suelo está haciendo mella en los jugadores, lo que puede generar problemas físicos durante la temporada.

Esta falta de diligencia en la tramitación de la recepción de las obras, está afectando también a otros equipos, como el de balonmano, que ha visto reducido su horario de entrenamiento, así como a clubes de baloncesto, gimnasia y a la concentración permanente femenina de la Federación Española de Voleibol.

De momento no hay fecha prevista de apertura del remodelado pabellón cubierto de Los Pajaritos.