El Campus de Soria celebra Olimpiada Universitaria Cátedra Caja Rural

Jueves, 11 Septiembre 2025 16:50

En el marco de la Semana Europea del Deporte y del Día Mundial del Deporte Universitario, el Campus de Soria celebrará la Olimpiada Universitaria Cátedra Caja Rural, dirigida a los universitarios.

La inscripción es gratuita y la realizará el delegado del equipo mediante el formulario ubicado más abajo; posteriormente se confirmará la plaza.

Plazo para inscribir equipos: hasta el 21 de septiembre.

Plazo para incluir jugadores en equipos ya inscritos: hasta el 23 de septiembre.

La jornada se disputará de 14:00 a 19:30 del 24 de septiembre.

La Olimpiada exige participación en las cuatro modalidades, por lo que los equipos disputarán encuentros en todas ellas. Los equipos deberán estar en la cancha 15 minutos antes de cada encuentro.

Requisitos: Los equipos deben contar con representación de ambos sexos en campo durante toda la competición.

Modalidades deportivas:

Voleibol 3x3 (Descarga la normativa)

Balonmano 3x3 (Descarga la normativa)

Fútbol sala 3x3 (Descarga la normativa)

Baloncesto 3x3 (Descarga la normativa)

Descarga AQUÍ la inscripción para adjuntar al formulario

La participación en la Olimpiada permite reconocer 0.5 ECTS. Consulta las condiciones en: https://deportes-soria.blogs.uva.es/reconocimiento-de-creditos/