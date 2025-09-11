"Las Mamis Rurales", de Arcos de Jalón, protagonistas en concurso de Antena 3

Jueves, 11 Septiembre 2025 17:52

El equipo de Las Mamis Rurales, formado por cinco vecinas de Arcos de Jalón, ha puesto en el mapa televisivo a la localidad del sur de la provincia de Soria en el concurso “Juego de Pelotas”, de Antena 3, en el que se han llevado un premio de 54.000 euros.

Las mamis rurales han conseguido superar a sus rivales y se han plantado en la ronda final con la ilusión de llevarse los 100.000 euros de premio para poder organizar un festival que, según ellas, nada le tendría que enviar al Coachella, el Festival de Música y Artes surgido en Estados Unidos para celebrar la música alternativa y la creatividad artística y que se ha convertido en un icono mundial que atrae a artistas de renombres y a miles de fanáticos de todas partes del mundo.

Clara Sanz, Nuria Renieblas, Vero Abad, Elena Laguna y Noelia Peña han integrado este equipo que tenían la ilusión, con los 100.000 euros del premio –han conseguido la mitad- de organizar un festival de música “familyfriendly” en Arcos de Jalón, que también contará con una zona de atracciones para niños, apartados culturales y más ocio.

Con el tanteo igualado en número de jugadoras, las mamis llegaron a la quinta y última ronda con 39.000 euros acumulados y una ventaja de 3.000 frente a sus contrincantes.

La categoría fue Premios Nobel y, contra todo pronóstico, han conseguido mantener en pie a las tres jugadoras necesarias para proclamarse ganadoras de la fase.

Ya en la gran final, el equipo ha destinado a Clara como representante, quien no ha dudado en escoger Naturaleza frente a Deportes, con el subtema de sonidos de aves.

El bote de 100.000 euros se les ha escapado por poco, pero han asegurado un premio de 54.000 euros.

Presentado por Juanra Bonet, el concurso firmó un extraordinario 18,6 por cviento de cuota en su estreno la pasada semana.

Juego de pelotas enfrenta cerebros contra bolas combinando un programa de preguntas de alto riesgo con un divertido factor físico, en el que si fallas, caes al agua.

Cada episodio presenta a dos grupos que compiten por un premio en metálico en una 'batalla de pelotas'. Seis bolas gigantes, una piscina, dos equipos, cinco jugadores por grupo... y un presentador con muchas ganas de hacerles preguntas.

Tras un estreno cargado de humor y caras conocidas, el concurso de Antena 3 presentado por Juanra Bonet ha vivido este miércoles un nuevo duelo de conocimiento, risas y chapuzones con dos equipos muy particulares: los nadadores de Rivalia, de Calahorra, y las Mamis Rurales, de Arcos de Jalón.