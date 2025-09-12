Exposición y charla en Soria sobre "El Viaje a la Especiería de Magallanes y Elcano"

La Subdelegación de Defensa en Soria inaugurará el próximo 16 de septiembre una exposición en Soria sobre "El Viaje a la Especiería de Magallanes y Elcano". Además ofrecerá una charla explicativa.

Será el próximo martes, 16 de septiembre, a las 19:00 horas, cuando en la sala B (primer piso) del Teatro Palacio de la Audiencia, se imparta charla con motivo de la inauguración de esta exposición, organizada por la Subdelegación de Defensa en Soria.

En la charla, tres miembros del grupo de recreación Oria Dauria representarán a protagonistas de la expedición en dos escenas relacionadas con episodios de la misma, ataviados y armados con elementos de la época. Posteriormente, se llevará a cabo un tour por los elementos de la exposición y responderemos a las dudas que nos planteen.