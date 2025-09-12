Cruz Roja promueve la formación en primeros auxilios como prevención
La conmemoración del Día Mundial de los Primeros Auxilios, que se celebra todos los años el segundo sábado de septiembre, supone para Cruz Roja una oportunidad para sensibilizar a la población sobre la importancia de adquirir conocimientos y habilidades que permitan salvar vidas, pero también concienciar sobre la importancia de renovar esos conocimientos y practicar para llegado el caso saber cómo actuar.
Caja Rural de Soria celebra el Día Solidario en apoyo a los más necesitados
Exposición y charla en Soria sobre "El Viaje a la Especiería de Magallanes y Elcano"
Este año, la atención de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja se centra en la relación entre los primeros auxilios y el cambio climático, bajo el lema “Salvando vidas en un clima cambiante”.
Y es que el cambio climático supone uno de los desafíos a los que se enfrenta la humanidad, cuyos efectos se manifiestan en el aumento de las frecuencias e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, las tormentas, las inundaciones, las sequías y los incendios forestales.
Estos eventos, que amenazan la seguridad y el bienestar de las poblaciones, tienen un impacto directo en la salud humana y requieren de una adaptación rápida y eficaz de los sistemas de respuesta a emergencias.
En este contexto, los primeros auxilios desempeñan un papel crucial en la prevención y gestión de situaciones de emergencia.
De hecho, la formación en primeros auxilios no solo consiste en aprender habilidades técnicas, sino que también crea conciencia sobre los riesgos medioambientales y promueve comportamientos preventivos.
En 2024, Cruz Roja Española formó en Primeros Auxilios a cerca de 112.200 personas (de las que 89.783 eran externas a la Organización), a través de los 6.911 cursos impartidos en esta materia (de ellos, 5.849 para la población general)
En 2024, Cruz Roja Española formó en Primeros Auxilios a cerca de 112.200 personas (de las que 89.783 eran externas a la Organización), a través de los 6.911 cursos impartidos en esta materia (de ellos, 5.849 para la población general).
En Soria y provincia
En la provincia de Soria esta formación es también uno de los pilares fundamentales de la actividad, conscientes de la importancia de adquirir estos conocimientos y habilidades.
No solo se esta ofreciendo esta formación en la capital, sino que se está impartiendo en zonas rurales, para que, ante una emergencia puedan salvar vidas en una respuesta inmediata previa a la intervención de los equipos profesionales.
En cifras, se han impartido 166 cursos y se ha llegado a 1205 personas de las cuales 131 pertenecen a nuestro voluntariado, el resto, ha ido dirigida a la población general.
Preparación y resiliencia
Coincidiendo con la celebración de este Día Mundial y el lema elegido para 2025, Cruz Roja ha incidido en que la formación en primeros auxilios, adaptada a las turbulencias medioambientales, supone una herramienta clave para fortalecer la resiliencia de la comunidad.
Y es que una comunidad bien formada es una comunidad más resiliente, capaz de minimizar el impacto de las crisis y actuar rápidamente para salvar vidas.
La capacitación específica para desastres abarca no sólo las técnicas de primeros auxilios, sino también la evaluación de riesgos y el manejo del estrés en situaciones de alta presión.
En el caso de un huracán o una inundación, por ejemplo, la capacidad de reconocer los signos de hipotermia o brindar atención de emergencia a una víctima de ahogamiento, siempre que se cuente con estos conocimientos, puede salvar vidas.