Caja Rural de Soria celebra el Día Solidario en apoyo a los más necesitados

Viernes, 12 Septiembre 2025 14:06

Caja Rural de Soria y el resto de entidades del Grupo Caja Rural han celebrado el Día Solidario en apoyo a los más necesitados.

Como en ediciones anteriores, el 20 por ciento de todas las pólizas vendidas en el día de ayer se destinará a proyectos sociales y comunitarios, reafirmando el compromiso del Grupo con la mejora de la vida de las personas en situación de vulnerabilidad.

El Día Solidario es ya una cita consolidada en el calendario del Grupo, que trabaja en colaboración con asociaciones y organizaciones locales para asegurar que las ayudas llegan directamente a quienes más las necesitan.

De esta forma, se impulsa un modelo de redistribución que fomenta la solidaridad comunitaria y la participación activa de voluntarios en todo el territorio.

El Día Solidario refleja también el espíritu de compromiso del Grupo Caja Rural y del equipo ciclista, que entienden la solidaridad como un pilar esencial para construir un entorno más justo y cercano. Desde su puesta en marcha, esta iniciativa ha canalizado miles de euros hacia proyectos de carácter social.

Además, ha consolidado al equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA como el más solidario del pelotón, convirtiendo la solidaridad en un auténtico sello de identidad del Grupo Caja Rural.

Con la celebración de esta nueva edición, el Grupo ha reiterado que el apoyo a los más desfavorecidos seguirá siendo uno de los pilares fundamentales de su actividad.