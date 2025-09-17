El portugués Isaac Nader, entrenado por Pascual Oliva, campeón del mundo en 1.500 metros

Miércoles, 17 Septiembre 2025 16:37

El portugués Isaac Nader, atleta que entrena en Soria con Enrique Pascual Oliva, se ha proclamado este miércoles, campeón del mundo de 1.500 metros, tras ganar en el esprint final.

El mediofondista, de 26 años, ha marcado en meta un tiempo de 3 minutos, 34 segundos y 10 centésimas y ha superado por dos centésima al segundo clasificado, el británico Jake Wightman (3:34.12, plata) y al keniano Reynold Cheruiyot (3:34.25, bronce).

El defensor del título mundial, el británico Josh Kerr, lesionado, ha sido decimocuarto y último (4:11.23).

Nader, nacido hace 26 años en Faro (Algarve, sur de Portugal), ha conseguido en Tokio el mayor éxito de su carrera, en un año donde había sido bronce en el 1.500 metros en el Europeo bajo techo de marzo en Países Bajos.

El único corredor español en la final de 1.500 metros de Tokio 2025, Adrián Ben, fue octavo con un tiempo de 3:35.38.

La prueba masculina de 1.500 metros de este Mundial había quedado muy abierta después de la eliminación sorpresa del noruego Jakob Ingebrigtsen en las series de primera ronda, que tampoco superó el francés Azzedine Habz, el hombre que llegaba con el mejor crono de la temporada.