Daniel Ruales y Marina Girona, ganadores de XXXI edición de la Soria-Valonsadero

Sábado, 13 Septiembre 2025 22:47

El riojano Daniel Ruales y la granadina Marina Girona han sido los más rápidos en la XXXI edición de la carrera popular Soria-Valonsadero, prueba organizada por el club de atletismo Puente del Canto.

La carrera ha contado en la línea de salida, en la plaza Mariano Granados, con 415 participantes, entre ellos el campeón olímpico en Barcelona 92, Fermín Cacho, que ha lucido el dorsal 404.

El dorsal 0 ha sido este año para el atleta paralímpico David Pineda, que ha presenciado la salida, en la que se ha estrenado el himno del Club Puente del Canto, compuesto por su socio Norberto Francisco.

Ruales, de Atletismo Soria, ha parado el cronometro en 33 minutos y 31 segundos, para completar los 10 kilómetros que separan la plaza Mariano Granados del final del carril bici en Valonsadero.

El segundo clasificado ha sido el soriano Sergio Martínez.

En féminas, la ganadora ha sido la granadina Marina Girona, que ha marcado un tiempo de 41 minutos y 3 segundos.