Marta Pérez buscará el pase a final de 1.500 metros en Mundial de Tokio

Sábado, 13 Septiembre 2025 14:55

Marta Pérez se ha convertido en la única atleta española que estará mañana domingo en una de las semifinales del 1.500 metros en el Mundial de Tokio.

La atleta soriana se jugará mañana domingo, a las 14:05 horas, el pase a la final, todo un reto.

La plusmarquista española de 1500 (3:57.75), ha vuelto a pisar hoy el tartán de la pista donde cambió para siempre su carrera deportiva.

En los Juegos del 21 la soriana encadenó tres carreras sensacionales, todas en marca personal, la última de ellas la final olímpica.

En su quinto Mundial (todos desde Londres 2017), Pérez tenía que estar entre las seis primeras de su serie para acceder a las semifinales y lo ha conseguido.

La atleta soriana ha iniciado la carrera tras los pasos de la gran favorita, la australiana Jessica Hull. 2:15.68 fue el paso del 800 y 2:48.67 el del 1000.

Pérez, siempre bien situada en un paquete muy compacto, aunque algo encerrada, ha exhibido una notable fuerza para ganarse la plaza de semifinales antes de la recta principal y acabar quinta en su serie con 4:05.14.

La otra cara de la moneda han sido Esther Guerrero y Águeda Marqués, que han sido séptimas en sus respectivas series y han quedado eliminadas.