Marta Pérez, insignia de plata por sus 25 internacionalidades

Sábado, 13 Septiembre 2025 08:48

La RFEA ha reconocido a la atleta soriana Marta Pérez con una insignia que reconoce sus 25 internacionalidades.

Como siempre, la RFEA ha iniciado una competición internacional en Tokio premiando a los atletas que tras sus logros consiguieron insignia.

Entre ellos se encuentra Marta Pérez que ha recibido la insignia de plata, por sus 25 internacionales.

La atleta soriana, plusmarquista española de los 1.500 metros, afronta a partir de este sábado su quinto Mundial de atletismo en Tokio a sus 32 años

El debut de Marta Pérez Miguel en competición internacional con la selección española de atletismo se produjo a finales de 2011, en el Campeonato de Europa de Campo a Través en categoría junior.

Al año siguiente, en 2012, ya participó en su primer Campeonato del Mundo Junior, donde compitió en la prueba de 1500 metros.

Debutó como internacional absoluta en el Campeonato Europeo de Atletismo de 2016, donde no pasó de las series. Ese mismo año consiguió su primer título absoluto en el Campeonato de España.

En 2017 consiguió clasificarse para el Mundial de Londres y contribuyó al quinto puesto del equipo español en el Campeonato Europeo por Equipos; esta era la mejor clasificación de España en toda su historia.