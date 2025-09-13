La marchadora María Pérez se cuelga en Tokio su terce oro mundial

Sábado, 13 Septiembre 2025 08:28

La marchadora María Pérez ha conseguido su tercer oro mundial en Tokio, un logro que ningún hombre o mujer había conseguido jamás en el atletismo español.

Era un buen presagio para la Real Federación Española de Atletismo que la marcha, especialidad que hasta la fecha había reportado a España Atletismo 21 medallas en los 19 Campeonatos del Mundo precedentes (la que más con diferencia), fuese la encargada de abrir el camino de los españoles (30 mujeres y 26 hombres) en el Estadio Nacional de Tokio

En las dos pruebas de 35 kilómetros, como es tradicional disputadas de manera conjunta, la selección competía con potentes equipos liderados por dos leyendas.

En el plano femenino la única mujer española en posesión de la triple corona (campeona olímpica, mundial y europea) y defensora del título (además de plusmarquista mundial con 2:37:15): María Pérez.

En el masculino, el campeón de los 20 kilómetros hace una década (también en Asia, Pekín 2015) y ganador de esa distancia y la que hoy nos ocupaba en los Europeos de Zúrich 2014 y Múnich 2022: Miguel Ángel López,

Se intuía una prueba exigente en lo físico, como ya sucedió hace 4 años en los Juegos.

La defensora del título pasaba el kilómetro 5 en 23:36, situada segunda en el paquete de seis destacadas donde tiraba la campeona de 2022, la peruana Kimberly García León.

María ejecutaba su papel de favorita a la perfección a la vez que poco a poco se iban aclarando las cosas: en el kilómetro 8 ya solo quedaban cinco marchadoras

Al paso por el 11 María aceleraba el ritmo. Era un ataque progresivo, lejano, de los que buscan no tanto el daño inmediato como el desgaste a largo plazo, pues la mejor marchadora de nuestra historia era consciente de que quedaba una eternidad hasta alcanzar la meta. Parecieron ceder la ecuatoriana Torres y la mismísima Palmisano, quienes finalmente solventaron la situación.

La quinta en liza, la china Peng, guardaba lo poco que se puede guardar en estos casos a cola del reducido pack de talentos.

María no demostró piedad. Demasiados kilómetros en soledad, demasiados días en la altitud de Font Romeu, demasiados sacrificios y dolores de piernas… Solo así se consigue un palmarés demasiado espectacular.

Miraba para atrás en las curvas, oteando el hueco con respecto a Palmisano, respecto a la que en el kilómetro 25 (1:54:11 la española) obtenía una renta de 24 segundos.

Pero era el día de la gran jefa, de una atleta descomunal que marchaba para superar a su amigo Álvaro Martín y al maratoniano Abel Antón y colocarse como la única persona de España con tres medallas de oro en un Campeonato del Mundo de Atletismo.

Quedaban 7 kilómetros y Palmisano viajaba ya a 1:09. El bronce (Peng) a 1:50. Una animalada pocas veces vista.

De hecho, durante muchos kilómetros marchó a la par de Caio Bonfim… ¡2º en la general masculina! Parecía como si no se tratara de ganar, quería hacerlo demostrando que es una de las mejores marchadoras de todos los tiempos.

En el kilómetro 32 la italiana ya se alejaba a 2:37 y la china a 3 minutos exactos. Masacre cronométrica de época. En el 33 seguía la fiesta: 2:58 a Palmisano y 3:30 a Torres (tercera). En el 34, tras cederle el paso el francés Campion en el camino al estadio, ya con la bandera en la mano, eran 3:17 con la plata y 3:38 con el bronce.

Y ya por fin el 35, con la rojigualda como capa amasando la meta (2:39:01) y abrazándose a sus tres compañeros.

Un oro y tres finalistas.

Y la confirmación de María como el palmarés más excelso jamás visto en el atletismo español: campeona de Europa de 20 km (2018), campeona del mundo de 20 y 35 kilómetros (2023), campeona olímpica en el relevo mixto y plata en los 20 km (2024); y esta nueva medalla (la 22 de nuestra marcha, la 47 del atletismo español y el 12º oro) que puede ser acompañada por otra dorada el próximo sábado, pues también está inscrita en los 20 km.