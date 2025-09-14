El Numancia suma su primera victoria de la temporada frente al Rayo Cantabria

Domingo, 14 Septiembre 2025 19:06

El Numancia ha sumado su primera victoria de la temporada. Lo ha hecho ante su afición en el estadio de Los Pajaritos y frente al filial del Racing de Santander.

El conjunto dirigido por Ezequiel Loza llegaba a Soria con la confianza al alza tras su triunfo en el estreno frente al Marino de Luanco (1-0), pero en Los Pajaritos apenas ha inquietado la meta rojilla. Pocos remates aunque el que ha ido entre palos ha supuesto el gol del empate.

El partido se ha iniciado con el Numancia llevando la iniciativa, aunque sin generar apenas peligro.

En el ecuador de esta primera parte, llegó el primer gol rojillo, en una buena internada por banda de Alex Gil, cuyo centro tocó el defensa racinguista Cagigal para introducir el balón en su propia meta.

Tras el gol, el Numancia no ha renunciado a seguir presionando para complicar la salida del balón del filial racinguista.

Ha podido dejar el partido encarrillado al descanso en un remate de Alex Gil (min. 37), a bocajarro, que ha atajado el portero racinguista

Y del gol de la tranquilidad se ha pasado al empate, en el minuto 42, en una jugda personal de Izan, que ha salido de dos regates para mirar a puerta y lanzar a la escuadra, lejos de la estirada del meta Joel Jiménez.

Tras pasar por vestuarios, el Numancia ha vuelto a tomar el mando y ha generado oportunidades, pero sin acierto.

Hasta que ha llegado el tanto de Héctor Peña, en el minuto 66, en un disparo colocado desde la frontal.

Con el resultado de nuevo en contra, El Rayo Cantabría ha adelantado líneas sin llegar a generar peligro en el área numantina.

Los minutos han ido consumiéndose, con un Numancia que ha defendido bien su ventaja. Se han añadido seis minutos, en la que ha sido la primera victoria rojilla de la temporada.

El club ha superado la cifra de los 3.500 abonados, más que la temporada pasada.