Abel Segovia transmite optimismo ante el estreno del Numancia en Los Pajaritos

Viernes, 12 Septiembre 2025 17:57

El Numancia estrena el domingo nueva temporada en Los Pajaritos frente al filial del Racing de Santander. Su entrenador Abel Segovia ha querido transmitir este viernes un mensaje de optimismo ante una nueva campaña donde el objetivo sigue siendo conseguir el ascenso.

“Temporada nueva, vida nueva. Hay que mirar al futuro con optimismo”, ha destacado Segovia en su comparecencia ante los medios de comunicación, haciendo referencia a que esta campaña es diferente a la anterior, aunque con el mismo reto y objetivo.

En este sentido ha destacado que “la afición es imprescindible, pero somos nosotros los que tenemos que hacer méritos para que el público numantino quiera bajar al campo”.

La cita es el próximo domingo, a las cinco de la tarde, en Los Pajaritos.

Será el estreno del Numancia en liga ante su afición después del empate cosechado la semana pasada ante el C. D. Lealtad en Villaviciosa.

https://www.youtube.com/watch?v=JsWlTEs6xcM

El técnico rojillo ha afirmado que “ha sido una buena semana de trabajo, con tiempo suficiente por tener un día más de entrenamiento al jugar en sábado y considero que ha habido ritmo e intensidad”.

Ante el rival del domingo, el filial cántabro dirigido por Ezequiel Loza, espera “un encuentro diferente”, ya que “el Rayo Cantabria tiene mucho talento, con gente joven y con mucha energía”.

“Espero una pelea por tener el control de la pelota”, ha avanzado Segovia.

“Son un equipo que transita muy bien y le mete mucha velocidad al juego y tira para campo contrario”, ha destacado Segovia, que ha advertido de la necesidad de “presionar arriba y tratar de robar el balón cerca de la meta contraria”.