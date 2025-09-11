Grupo Herce Soria presenta su nueva campaña de abonados

Jueves, 11 Septiembre 2025 19:27

Una temporada más Grupo Herce Soria ha puesto en marcha su campaña de abonados que este curso comenzará el 15 de septiembre y concluirá el próximo 23 de octubre.

El presidente del club, Alfredo Cabrerizo, ha desgranado en rueda de prensa los detalles de la misma, invitando a todos los amantes del deporte y del voleibol a formar parte del ilusionante proyecto celeste para la temporada 2025-2026.

La campaña de abonados es fundamental para el club, tal y como ha indicado Cabrerizo, no solo por conformar más del 10 por ciento del presupuesto anual del equipo, sino también porque la masa social que apoya a este deporte en Soria supone un aspecto diferencial en el panorama nacional.

El primer aspecto, vuelve a conllevar una pelea desigual con respecto a la mayoría de clubes de la categoría, en un curso en el que “se han disparado los costes, especialmente los de hoteles”. Por este motivo “nos hemos visto obligados a actualizar el precio de los abonos”.

Con el lema ‘Otro año más juntos’, se ponen a disposición de los aficionados tres tipos de abonos.

En primer lugar, está el carné de abonado joven, dirigido a personas entre los 12 y 17 años (los menores de 12 años entran de forma gratuita), conlleva un importe de 50 euros, con acceso a la fase regular de la Superliga y los compromisos continentales.

Para los mayores de 18 años, está el carné de abonado general, con un coste de 80 euros, dando acceso también a la fase regular y a la competición europea.

Por último, está el abono protector, a un precio de 100 euros, e incluye, además de la fase regular y Europa, el acceso a los posibles encuentros de playoff por el título. Es decir, todos los encuentros que juegue el equipo en casa.

Las entradas de los encuentros tendrán un importe de 8 euros para los jóvenes de entre 12 y 17 años, mientras que los mayores de edad tendrán que abonar 12 euros.

Cabrerizo ha animado a los seguidores a renovar su abono o darse de alta antes del 23 de octubre, con el objetivo de que todos tengan la posibilidad de pasar a retirar su carné antes del primer encuentro de Superliga Masculina y de esta forma evitar las colas habituales en taquilla.

Para obtener el abono de la temporada 2025-2026, los interesados pueden pasar por la sede del club, ubicada en la sede de la Cámara de Comercio de Soria en la calle Venerable Caravantes 1, por las mañanas, de lunes a viernes, de 11 a 13.30 horas, y los jueves por la tarde de 17 a 20 horas.

Cabrerizo ha confiado en superar las cifras del curso pasado, unas 626 tarjetas incluyendo patrocinadores, y unas 470 de abonados.

Todo ello para disfrutar de un gran ambiente en el renovado polideportivo de Los Pajaritos, que en estos momentos continúa cerrado.

“Las obras están terminadas, pero no tenemos todavía fecha para volver a entrenar. Tenemos que tener todos un poco de paciencia”, ha valorado Cabrerizo.

En cuanto al vídeo promocional, se trata de una pieza audiovisual de un minuto y medio de duración con imágenes de las últimas campañas del club que invitan a seguir disfrutando del mejor momento deportivo desde que el voleibol soriano cuenta con la denominación Río Duero Soria.