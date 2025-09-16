Marta Pérez, novena en final de 1.500 metros del Mundial de Tokio

Marta Pérez ha conseguido la novena plaza en la final de 1.500 metros del Mundial de Tokio y ha estado muy cerca de obtener plaza de finalista.

La atleta soriana quería estar entre las ocho primeras en la final para mejorar el noveno puesto conseguido en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, con un tiempo de 4.00.12.

La carrera se ha lanzado con un ritmo fuerte y Pérez se ha situado en el centro del pelotón de atletas, con Kipyegon y Hull tirando.

Pérez ha estado cerca de mejorar su récord de España (3.57.76).

Al paso del 1.000 metros, la carrera ha comenzado a romperse y Pérez se ha quedado en el segundo grupo, donde ha luchado en la última vuelta por esa octava plaza.

Kipyegon ha revalidado el título de campeona del mundo, reina indiscutible de la distancia.

Pérez ha entrado en novena posición con 3.58.54.

En la última curva ha sido adelantada por la francesa Madeleine.

El tiempo de la atleta soriana (3:58.54) es la segunda mejor marca de su vida.

Clasificación

1) Kipyegon (3.52-15)

2) Ewoi (3.54.92)

3) Hull (3.55.16)

4) Chepchirchir (3.55.25)

5) Hiltz

6) Hailu

7) Kazimierska

8) Madeleine (3.58.09)

9) Marta Pérez (3.58.54)