Abel Antón, homenajeado por la Maratón de Berlin

Lunes, 15 Septiembre 2025 13:15

La Marfatón de Berlín realizará esta semana un homenaje a sus ganadores, y entre ellos estará el soriano Abel Antón.

La maratón de la capital alemana se celebra anualmente desde 1974 y junto con las de Boston, Nueva York, Chicago, Londres, Tokio, la de los Juegos Olímpicos y la del Campeonato Mundial es una de las más importantes de mundo.

En este escenario el atleta soriano Abel Antón ganó en la edición de 1996, con un tiempo de 2 horas, 9 minutos y 15 segundos.

Por ello, Antón estará el viernes en Berlín para ser uno de los protagonistas del homenaje a los ganadores de la maratón, junto a Kipchoge, Bekele y Gebreselasie, entre otros.

El español está uno de los mejores maratonianos de la historia gracias a sus títulos Mundiales de Maratón (Atenas 97, por delante de Martín Fiz, y Sevilla 99) y por sus triunfos en los mejores maratones del mundo como Londres (1998) y Berlín (1996).

“Soy el último blanco en ganar un Mundial, pero también el último blanco que ha ganado en Berlín, donde se baten todos los récords. Ganar Londres o Berlín ahora es imposible para un atleta blanco, con el nivel de africanos que corren en 2h02 y 2h03. Correr en 2h02 en Londres, como hizo Kipchoge, es mucho más difícil que hacerlo en Berlín”, ha recordado Antón.

El recorrido de la Maratón de Berlín es conocido por ser plano y rápido, lo que lo convierte en un lugar ideal para establecer récords mundiales.

En 2018, el corredor keniano Eliud Kipchoge estableció un nuevo récord mundial masculino.

Antón es recordado por ser el último atleta blanco en ganar el maratón berlinés, algo que se considera difícil de repetir en el panorama actual.