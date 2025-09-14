Joaquín Martínez Buberos suma su sexto triunfo en carrera popular de Golmayo

Domingo, 14 Septiembre 2025 16:18

Joaquín Martínez Buberos ha vuelto a inscribir su nombre como ganador de la carrera popular de Golmayo, que ha cumplido su décimo cuarta edición con 105 participantes, en todas las categorías.

Para Martínez Buberos no hay dos sin tres en la carrera popular de Golmayo. Ni cinco sin seis. Son las victorias que ha sumado en este carrera popular de su pueblo, en las catorce ediciones disputadas.

En esta ocasión, ha tenido que apretar los dientes para completar los seis kilómetros del recorrido, marcado por la subida a la urbanización de Camaretas, ante el empuje del que ha sido su compañero de carrera durante un buen trecho, que ha puesto mucho ritmo en el inicio de la misma, Jaime de Arizmendi.

Le ha terminado “soltando” a la altura del centro cívico de Camaretas, entre la primera y segunda subida de la urbanización. Le ha cobrado ventaja en la última subida y ha mantenido la misma en el resto de la distancia.

Martínez Buberos ha marcado un crono de 21 minutos y 35 segundos en la meta, por 21 minutos y 47 segundos de Arizmendi.

“Es la sexta victoria consecutiva, pero cada año me cuesta más. Este año se ha corrido mucho. Muy dura por el calor pero con mucha ilusión de correr en casa”, ha asegurado a los pocos minutos de proclamarse ganador.

Martínez Buberos ha comenzado los entrenamientos tras estar parado la última temporada, debido a una lesión en la rodilla, que le obligó a parar durante diez meses.

Ahora su objetivo es ir cogiendo la forma hasta navidades y, si responde en las mínimas exigidas, debutar el próximo año en la distancia de maratón, en Sevilla o Barcelona, en febrero o marzo.

“Asusta el nombre de maratón pero voy mejor por arriba en kilómetros que por abajo”, ha señalado.

En féminas, la más rápida ha sido Arianne Márquez, que ha cubierto la distancia en 33 minutos y 23 segundos.

La segunda clasificada ha sido Estefanía San Quirico, con un tiempo de 34 minutos y 50 segundos, y la tercera clasificada, Inmaculada López, con el mismo tiempo.

Clasificaciones

Senior femenino

1) Arianne Márquez (33.23)

2) Estefanía San Quirico (34,50)

3) Inmaculada López (34,50)

Senior masculino

1) Joaquín Martínez Buberos (21,35)

2) Jaime Arizmendi (21,47)

3) Victo Romera (26,02)

4) Javier Pazos (27,32)

5) Diego Salazar (31,39)

6) Diego Camarero (34,51)