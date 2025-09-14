Marta Pérez cumple un sueño en Tokio y estará en final de 1.500 metros del Mundial

Domingo, 14 Septiembre 2025 15:52

La atleta soriana ha conseguido en Tokio su sueño: estar en una final de un Mundial. Será el próximo martes, 16 de septiembre, a las 15:05 horas.

La atleta soriana tomó el puente aéreo hasta la capital nipona para disputar su quinto Mundial en Tokio y cumplir el sueño de estar en una final.

Lo ha conseguido este domingo, en la primera de las dos semifinales de 1.500 metros femenino.

La plusmarquista española (3:57.75) ha compartido tartán con la mejor mediofondista de todos los tiempos, la keniana Faith Kipyegon, además de otras espectaculares corredoras del calibre de la norteamericana Sinclaire Johnson, su compatriota Emily Mackay, la australiana Linden Hall o la etíope Freweyni Hailu.

La atleta soriana ha salido con ganas en su semifinal, colocándose en segunda posición, detrás de Hailu, a la que ha sabido sortear tras caerse al suelo.

Kipyegon, que ha terminado siendo la ganadora con un tiempo de 4:00.34, se ha animado a avivar el ritmo para evitar una carrera de mucho contacto.

Pérez ha pasado en quinta posición cuando se han cumplido los mil metros (2:43.30) y también al toque de campana…

Al cruzar la meta ha defendido su lugar en la calle interior en 4:01.19.

De nuevo Tokio es la ciudad talismán para Pérez, que estará en su segunda final de un Mundial al aire libre y con muchas posibilidades de mejorar la 11ª plaza lograda en Oregón 2022.