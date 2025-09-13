Fallece Armando Fernández, pionero en enseñanza de natación en Soria

Sábado, 13 Septiembre 2025 09:01

Armando Fernandez Herrero, pionero en la enseñanza de la natación deportiva en Soria, ha fallecido en la ciudad.

Armando Fernández, junto al alcalde Carlos Martínez y el primer teniente de alcalde, Luis Rey, en 2016, en la inauguración de la piscina que lleva su nombre en el polideportivo de La Juventud.

El funeral se oficiará mañana domingo en la iglesia de Los Escolapios.

El tanatorio municipal abrirá hoy sábado, de 17 a 20 horas.

La piscina del remodelado polideportivo de la Juventud lleva su nombre desde 2016, en reconocimiento a su tarea como profesor de natación durante décadas en Soria.

Fernández Herrero, de Logroño, fue antes pionero de la natación deportiva en su ciudad natal con la creación de los clubes Cayaks y Cantabria,

Después ejerció en Soria como profesor polideportivo, especialmente en la modalidad de la natación.

Fernández enseñó a nadar a generaciones completas de sorianos.

Si el Polideportivo de la Juventud era una novedad en sí mismo, por su condición de cubierto y sus posibilidades deportivas, la gran estrella del pabellón fue la piscina climatizada.

La nueva instalación permitía un uso deportivo y recreativo del agua a lo largo del duro invierno soriano, lo que se tradujo en una increíble demanda.

Eran tantas las personas las que querían aprender a nadar, entrenar o disfrutar de la piscina que hubo que hacer turnos de cuarenta y cinco minutos, en vez de la hora reglamentaria.

Los cursillos para los más mayores comenzaban a primera hora y el resto de actividad continuaba hasta las diez de la noche, hora ocupada por los miembros del club de natación Alto Duero, que cosechó casi de inmediato éxitos importantes.

Que muchos sorianos pasaran de no conocer la existencia de calles en la piscina a saber nadar e incluso competir a un alto nivel fue labor de uno de los pioneros de este deporte, Armando Fernández, cuya estela fue continuada por Juan Antonio Ruiz, Francisca Chico, Susana Arlegui o Ángel Tejedor, entre otros.