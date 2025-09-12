La Peña Barcelonista Soriana reparte 1.300 euros en premios en su campeonato de guiñote

Viernes, 12 Septiembre 2025 18:13

La Peña Barcelonista Soriana repartirá 1.300 euros en premios en su Campeonato de Guiñote "Memorial Jesús Sanz", que llegará este otoño a su décimo séptima edición.

El campeonato comenzará el próximo 22 de septiembre en la sede de la citada peña (Número 1 del Paseo de Valobos) y se desarrollará de lunes a viernes, excepto si coincide con partido del F.C. Barcelona.

Hasta el 19 de septiembre, a las siete de la tarde, se pueden formalizar las inscripciones, al precio de 20 euros por pareja.

La pareja ganadora se embolsará 600 euros y la segunda clasificada, 400 euros.