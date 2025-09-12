La Peña Barcelonista Soriana reparte 1.300 euros en premios en su campeonato de guiñote
La Peña Barcelonista Soriana repartirá 1.300 euros en premios en su Campeonato de Guiñote "Memorial Jesús Sanz", que llegará este otoño a su décimo séptima edición.
El campeonato comenzará el próximo 22 de septiembre en la sede de la citada peña (Número 1 del Paseo de Valobos) y se desarrollará de lunes a viernes, excepto si coincide con partido del F.C. Barcelona.
Hasta el 19 de septiembre, a las siete de la tarde, se pueden formalizar las inscripciones, al precio de 20 euros por pareja.
La pareja ganadora se embolsará 600 euros y la segunda clasificada, 400 euros.